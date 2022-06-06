«7 нот души» – просто концерт, с просто детьми

В концертном зале Красногорского Дворца Культуры «Подмосковье», 4 июня, прошёл необычный концерт «7 нот души». Концерт стал продолжением большого проекта областного фестиваля-конкурса «7 нот Подмосковья». В рамках него прошла акция «Просто дети» с участием мальчишек и девчонок с особенностями развития и здоровья. Эта встреча стала, хорошим напоминаем, что все дети – это #ПростоДети. Все они могут дружить, заниматься творчеством и просто учиться жить и взрослеть на равных.

На сцене в этот день был настоящий калейдоскоп талантов. В концерте приняли участие интегрированный театр-студия «Круг II», танцевальный коллектив «Преодолей-ка», лауреаты конкурса «7 нот Подмосковья», а в их числе воспитанники театра-студии «Непоседы», «МДМ», хореографическая школа «Вдохновение» и приглашённые артисты: ансамбль народного танца «Россия», студия современного танца «Про-движение», наши друзья-артисты – Лора Григорьева, Марк Тишман. Украшением концерта стало визуальное оформление сцены.

Благодаря рисункам юной художницы, Александры Зейналовой была передана искренность и теплота детской души.

С приветственным словом к собравшимся обратились Сергей Колунов, депутат Государственной думы РФ, сооснователь фестиваля-конкурса «7 нот Подмосковья» и Илья Колунов, директор фестиваля, музыкант.

Провели вечер Светлана Зейналова, телеведущая, актриса и Даниил МУРАВЬЁВ-ИЗОТОВ, киноактер, ведущий, посол инклюзивной программы «Новый город Дружный».

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