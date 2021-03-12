Европа «взорвалась» в поддержку KAZNA

Новый Евро­ви­зи­он­ный год и новые скан­да­лы на кон­кур­се. Вот и в этом году не обо­шлось без исто­ри­че­ско­го момен­та. Впер­вые за исто­рию кон­кур­са Евро-фана­ты со все­го мира запу­сти­ли чел­лендж в под­держ­ку певи­цы Kazna, кото­рая участ­во­ва­ла в Наци­о­наль­ном отбо­ре Евро­ви­де­ния 2021 от Рес­пуб­ли­ки Бела­русь. Бела­русь ото­бра­ла от стра­ны груп­пу, кото­рая нару­ши­ла пра­ви­ла кон­кур­са и EBU отстра­ни­ли их от уча­стия, что дало шанс дру­гим арти­стам поехать от стра­ны. В тот же вечер была созда­на пети­ция, в Испа­нии, в под­держ­ку KAZNA, что имен­но она долж­на пред­став­лять Бела­русь на кон­кур­се. Все офи­ци­аль­ные акка­ун­ты EUROVISION «ата­ко­ва­ли» со все­го мира с сооб­ще­ни­я­ми о под­держ­ке певицы.

«Как толь­ко начал­ся наци­о­наль­ный отбор рес­пуб­ли­ки Бела­русь, мы сра­зу же ста­ли гото­вить мате­ри­ал для пода­чи заяв­ки. Конеч­но же я была уве­ре­на в себе с само­го нача­ла, но мы даже не мог­ли поду­мать, что будет все настоль­ко масштабно.

Евро­па, осо­бен­но Испа­ния ста­ли очень силь­но под­дер­жи­вать меня, вплоть до окон­ча­ния отбо­ра, кото­ро­го так и не было. Бела­русь выбра­ла груп­пу, кото­рая под­дер­жи­ва­ет поли­ти­че­ские взгля­ды, а кон­курс «Евро­ви­де­ние» не дол­жен отно­сить­ся к поли­ти­ке. Все евро-фана­ты взбун­то­ва­лись, все ста­ли ста­вить диз­лай­ки под офи­ци­аль­ным видео на YouTube кана­ле Евро­ви­де­ния. Вся Евро­па ста­ла писать гнев­ные сооб­ще­ния с прось­бой убрать «это» с кон­кур­са, пото­му что пес­ня не под­хо­дит для уча­стия в Евро­ви­де­нии по мно­гим причинам.

Все люди, кото­рые были нами оча­ро­ва­ны, ста­ли очень силь­но под­дер­жи­вать меня, писать сооб­ще­ния с под­держ­кой в Директ Instagram и в дру­гие соц. сети.

11 мар­та мы пла­ни­ро­ва­ли с Алек­се­ем Стрель­цо­вым, моим про­дю­се­ром, писать новый трек, я при­е­ха­ла на сту­дию, и перед тем, как начать запи­сы­вать, я откры­ла Instagram и про­сто была оша­ра­ше­на тем, что там куча сооб­ще­ний с тек­стом: «Каз­на! Бела­русь дис­ква­ли­фи­ци­ро­ва­на, если ты хочешь поехать, это твой шанс!». Мы не зна­ли, какое реше­ние при­мут вла­сти Бела­ру­си и теле­ра­дио­ком­па­ния, и не зна­ем до сих пор, но я была очень рада под­держ­ке. Я запи­са­ла сто­рис в Instagram с речью о том, что пес­ню от Бела­ру­си дис­ква­ли­фи­ци­ро­ва­ли и, может быть, мы ещё можем что-то изме­нить, если вы меня под­дер­жи­те я вам буду очень бла­го­дар­на. Я, мяг­ко ска­зать, не ожи­да­ла такой колос­саль­ной под­держ­ки. Мне кажет­ся, за несколь­ко часов тыся­чи людей отме­ти­ли меня в офи­ци­аль­ных паб­ли­ках о Евро­ви­де­нии в Бела­ру­си и дела­ли репо­сты с прось­бой отпра­вить меня на Евро­ви­де­ние, даже созда­ли пети­цию, где мно­го людей оста­ви­ли свой отзыв. Шёл вечер, ночь, утро сле­ду­ю­ще­го дня, а я все про­дол­жа­ла полу­чать тек­сты с под­держ­кой и тёп­лы­ми словами.

Ночью 11 мар­та Испа­ния вышла со мной на интер­вью в Twitter, это было в сти­ле Club House, глав­ный веду­щий мог регу­ли­ро­вать раз­го­вор, ино­гда под­клю­чал людей, что­бы они сами зада­ва­ли вопро­сы, ино­гда дик­то­вал сам. Мы раз­го­ва­ри­ва­ли на англий­ском язы­ке, хоть и мой англий­ский не иде­аль­ный, мы друг дру­га поня­ли и час обсуж­да­ли мно­гие темы. После это­го Twitter про­сто взо­рвал­ся, меня ста­ли добав­лять мно­гие люди, цити­ро­вать мои запи­си с бла­го­дар­но­стью, и под­держ­ка ста­ла ещё боль­ше. Ска­зать, что я не ожи­да­ла тако­го, – ниче­го не сказать.

Евро­ви­де­ние помог­ло нам обре­сти сво­их людей, свою пуб­ли­ку, людей, кото­рые бла­го­да­ря это­му кон­кур­су узна­ли о нас, узна­ли обо мне. В пла­нах у нас напи­сать испан­ский аль­бом, выпу­стить клип на англий­скую и рус­скую вер­сию пес­ни «косы», выпу­стить рус­скую вер­сию пес­ни «Braids», и выпу­стить ещё одну тан­це­валь­ную пес­ню. Пла­нов очень мно­го, но сей­час мы уве­ре­ны гораз­до боль­ше в том, что наш труд не будет неза­ме­чен­ным. Бла­го­да­рю судь­бу, нашу коман­ду и каж­до­го за неимо­вер­ную под­держ­ку», — рас­ска­зы­ва­ет Kazna.

Озна­ко­мит­ся с пети­ци­ей и под­пи­сать её мож­но по пред­ло­жен­ной ссылке.

15 мар­та край­ний срок у Бела­ру­си пред­ста­вить сво­е­го участ­ни­ка для уча­стия в Евро­ви­де­нии 2021 года. Ну а мы жела­ем Kazna уда­чи и поехать с пес­ней «Braids» на кон­курс в этом году.

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