Европа «взорвалась» в поддержку KAZNA

Новый Евровизионный год и новые скандалы на конкурсе. Вот и в этом году не обошлось без исторического момента. Впервые за историю конкурса Евро-фанаты со всего мира запустили челлендж в поддержку певицы Kazna, которая участвовала в Национальном отборе Евровидения 2021 от Республики Беларусь. Беларусь отобрала от страны группу, которая нарушила правила конкурса и EBU отстранили их от участия, что дало шанс другим артистам поехать от страны. В тот же вечер была создана петиция, в Испании, в поддержку KAZNA, что именно она должна представлять Беларусь на конкурсе. Все официальные аккаунты EUROVISION «атаковали» со всего мира с сообщениями о поддержке певицы.
«Как только начался национальный отбор республики Беларусь, мы сразу же стали готовить материал для подачи заявки. Конечно же я была уверена в себе с самого начала, но мы даже не могли подумать, что будет все настолько масштабно.
Европа, особенно Испания стали очень сильно поддерживать меня, вплоть до окончания отбора, которого так и не было. Беларусь выбрала группу, которая поддерживает политические взгляды, а конкурс «Евровидение» не должен относиться к политике. Все евро-фанаты взбунтовались, все стали ставить дизлайки под официальным видео на YouTube канале Евровидения. Вся Европа стала писать гневные сообщения с просьбой убрать «это» с конкурса, потому что песня не подходит для участия в Евровидении по многим причинам.
Все люди, которые были нами очарованы, стали очень сильно поддерживать меня, писать сообщения с поддержкой в Директ Instagram и в другие соц. сети.
11 марта мы планировали с Алексеем Стрельцовым, моим продюсером, писать новый трек, я приехала на студию, и перед тем, как начать записывать, я открыла Instagram и просто была ошарашена тем, что там куча сообщений с текстом: «Казна! Беларусь дисквалифицирована, если ты хочешь поехать, это твой шанс!». Мы не знали, какое решение примут власти Беларуси и телерадиокомпания, и не знаем до сих пор, но я была очень рада поддержке. Я записала сторис в Instagram с речью о том, что песню от Беларуси дисквалифицировали и, может быть, мы ещё можем что-то изменить, если вы меня поддержите я вам буду очень благодарна. Я, мягко сказать, не ожидала такой колоссальной поддержки. Мне кажется, за несколько часов тысячи людей отметили меня в официальных пабликах о Евровидении в Беларуси и делали репосты с просьбой отправить меня на Евровидение, даже создали петицию, где много людей оставили свой отзыв. Шёл вечер, ночь, утро следующего дня, а я все продолжала получать тексты с поддержкой и тёплыми словами.
Ночью 11 марта Испания вышла со мной на интервью в Twitter, это было в стиле Club House, главный ведущий мог регулировать разговор, иногда подключал людей, чтобы они сами задавали вопросы, иногда диктовал сам. Мы разговаривали на английском языке, хоть и мой английский не идеальный, мы друг друга поняли и час обсуждали многие темы. После этого Twitter просто взорвался, меня стали добавлять многие люди, цитировать мои записи с благодарностью, и поддержка стала ещё больше. Сказать, что я не ожидала такого, – ничего не сказать.
Евровидение помогло нам обрести своих людей, свою публику, людей, которые благодаря этому конкурсу узнали о нас, узнали обо мне. В планах у нас написать испанский альбом, выпустить клип на английскую и русскую версию песни «косы», выпустить русскую версию песни «Braids», и выпустить ещё одну танцевальную песню. Планов очень много, но сейчас мы уверены гораздо больше в том, что наш труд не будет незамеченным. Благодарю судьбу, нашу команду и каждого за неимоверную поддержку», — рассказывает Kazna.
Ознакомится с петицией и подписать её можно по предложенной ссылке.
15 марта крайний срок у Беларуси представить своего участника для участия в Евровидении 2021 года. Ну а мы желаем Kazna удачи и поехать с песней «Braids» на конкурс в этом году.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.