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Фантастическая комедия «Нейробатя» вошла в программу фестиваля фестиваля молодого кино «Новое Движение»

editor
By editor
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нейробатя - кадр из фантастического фильма
Фото © пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

Фантастическая комедия «Нейробатя» режиссёра Виталия Дудки стала частью внеконкурсной программы второго фестиваля молодого кино «Новое Движение», который уже открылся в Великом Новгороде.

«Нейробатя» — это дерзкое и остроумное высказывание о роли родителя, одиночестве и попытке наверстать упущенное — в сеттинге новой технологичной реальности. В главных ролях — Денис Власенко, Виталий Хаев, Валентина Ляпина, Настасья Самбурская и другие. Одним из аттракционов в фильме будет робот-петух.

Как отмечает программный директор фестиваля Вадим Рутковский, внеконкурсная программа — это «всё, везде и сразу», та часть фестиваля, которая придаёт объём, рельеф и свободу: от мировых премьер и ретроспектив до свежих, самобытных голосов. Участие «Нейробати» в этой секции подчёркивает его нестандартность, жанровую смелость и способность говорить на серьёзные темы легко и необычно.

«Нейробатя» — кино о будущем, в котором главное — остаться человеком. И где порой единственный, кто тебя понимает — это тот, кого ты когда-то оставил.

Сюжет фильма прост:

Гриша, айтишник-невротик, создаёт уникальную нейросеть, способную переселить сознание человека в «умные» устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце. Бес — лидер криминальной ОПГ — оказывается буквально в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить отношение друг к другу.

Интересные факты:

  • Для съёмок фильма был изготовлен петух-аниматроник. Управлением и обслуживанием петуха на площадке занималась команда из пяти человек.
  • Это уже вторая совместная работа режиссёра Виталия Дудки и актёра Дениса Власенко. Первым проектом был «Юра дворник».
  • Робота-петуха изготовила та же команда, что и Робогозина для сериала «Кибердеревня».
  • В течение фильма сознание бати перемещалось по разным гаджетам: от детской игрушки, магнитолы в машине, колонки и умных часов до бойцовского робота.
  • Валя Ляпина, которая играет глухую девушку, при подготовке к роли ходила в берушах и общалась со всеми только через текст в телефоне или с помощью жестов.
  • В фильме приняли участие олимпийская чемпионка по фигурному катанию Александра Трусова и призёр Чемпионата России Макар Игнатов.

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»).

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