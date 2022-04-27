Фантастический триллер Лоркана Финнегана «Вивариум» выходит в российский прокат

28 апреля 2022 года в российский прокат впервые выйдет фантастический триллер Лоркана Финнегана «Вивариум». Фильм был показан на фестивалях в Каннах (программа «Неделя критики»), Торонто и Мельбурне. Главные роли в картине исполнили американский актер Джесси Айзенберг, известный по ролям в фильмах «Социальная сеть», «Иллюзия обмана» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд», и английская актриса и фотомодель Имоджен Путс, среди самых известных работ которой роли в фильмах «Отец» и «Грязь».

Фильм является аллюзией на современную семейную жизнь. Пытаясь выбраться из лабиринта субурбии, Джемма и Том застревают в стереотипных гендерных ролях. Она — мать, он — отец работяга, который никак не контактирует с женой и ребёнком. Как и среднестатическая молодая семья, они «покупают» дом, отдаляются от реальности и оказываются запертыми внутри своей ячейки. На протяжении фильма герои проходят три жизненных этапа — молодость, средний возраст и старость. Хотя они не стареют годами, их жизненные силы постепенно убывают в искусственной среде района Youndera.

Родительство у Финнегана — это постоянные дискомфорт, необходимость идти на жертвы во имя детей, полное игнорирование собственных нужд и желаний. Том и Джемма проходят путь от страсти к угасанию и отдалению. Ребенок вырастает безразличным к их судьбе, ведь они не пытались наладить контакт, воспитать в нем любовь и сострадательность.

В фильме также прослеживается критика капитализма и современного общества потребления. Люди здесь заменяемы и легко забываются. Они создают семьи, потому что так надо, рожают детей, хотя не хотят их воспитывать, а после чувствуют себя пленниками сложившейся ситуации. В этом контексте копание ямы Томом — это история о трудоголизме, в результате которого он убивает свое здоровье и отношения с женой.

Название фильма является прямой отсылкой к «виварию» — помещению, в котором содержат животных, в основном крыс, предназначенных для проведения над ними различных научных опытов. Таким образом дом № 9, в котором вынуждены жить главные герои, это не только их собственный девятый круг ада, но и клетка. Кроме того, цифра 9, по словам режиссера, отсылает к девяти месяцам беременности.

В одном из своих интервью Лоркан Финнеган признался, что вдохновлялся фильмом BBC «Жизнь птиц». Особенно его впечатлило поведение кукушковых, которые подкладывают свои яйца в чужие гнезда. Также Финнеган, как бывший дизайнер, черпал вдохновение в картинах Магритта и фотографиях Андреаса Гурски — самого дорогого фотографа современности.

Если говорить о социальных предпосылках, на режиссера, коренного ирландца, сильно повлияла проблема жилищного кризиса в Ирландии. В 2000-х годах в Ирландии строилось множество жилищных комплексов, часто дорогих и находящихся «посреди нигде». Люди, приобретавшие это жилье, в один прекрасный момент могли обнаружить, что они единственные жильцы на соседние 200 домов. Кризис 2008 года только усугубил ситуацию — сейчас большинство из этих домов либо снесены, либо пустуют. При этом жилье в Ирландии остается одним из самых дорогих в Европе.

– Возможность владеть собственным домом давно уже превратилась в несбыточную сказку. Коварная реклама ежедневно обещает нам «идеальную жизнь» — фантастическую версию реальности, к которой мы стремимся. Это – наживка, которая многих заводит в ловушку. Когда мы в нее попадаем, наша жизнь тут же превращается в бесконечную работу над тем, чтобы расплатиться с долгами. Социальный контракт — это странный и невидимый договор, к которому мы стремимся подобно мотылькам, летящим на свет. Природа уничтожается дабы освободить место для бесконечных рядов идентичных домов — лабиринтов, в которых атомизированное общество коротает свои дни. Мы едим переработанную мертвую пищу, завернутую в мертвый пластик. СМИ соревнуется с родителями в навязывании детям странных идей. Мечта о собственном доме скоро может превратиться в кошмар. Потребительство потребляет нас. «Вивариум» впитал в себя эти идеи и вырос на них. Он усиливает обыденность через призму научной фантастики. Это сюрреалистичная и извращённая история — мрачновато-смешная, грустная, пугающая и странным образом доставляющая удовольствие. Я надеюсь, что зрителям она понравится, что эта история надолго останется в их головах, – говорит режиссёр Лоркан Финнеган об идее фильма.

– Мы живем в режиме постоянной тревоги и беспокойства, постоянно боремся с растущими требованиями — нам говорят, что надо иметь дом, надо рожать детей. И это давление становится интенсивнее, потому что с экономической точки зрения купить дом очень тяжело. Так что в фильме отражены как раз те самые страхи — покупка дома, появление ребенка и стремление к стабильности, словом, все то, что сегодня дается с невероятным трудом. «Вивариум» абстрактно говорит об этих страхах, об этих подсознательных тревогах. Мне больше всего нравится, что в картине показано абстрактное чувство страха, а не буквальный комментарий о жизни в пригороде. Все эти вещи подаются зрителям на интуитивном уровне, а не на интеллектуальном, – рассказывает актер Джесси Айзенберг.

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