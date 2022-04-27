SOLDOUT «Локдаун»… Всем тем, кого разделяют города

22 апреля 2022 года состоялся релиз песни «Локдаун» музыкального дуэта SOLDOUT. 2020 год изменил нашу действительность вдоль и поперёк, и кажется, будто никогда уже не будет, как прежде. Закрытые границы — норма, карантин — привычка, локдаун — страшный сонный паралич. А что за этим? Тысячи, миллионы семей, любящих людей, разделенных, будто невидимыми стенами.

«Снова Локдаун разделил меня с тобой напополам

Под густым туманом спрятались дома

Без тебя, который день схожу с ума я

На душе пусто, ловлю твой поцелуй воздушный

Ты где-то там и тянется время

Как же уже достали эти стены…»

Искусство всегда спасает в самые трудные времена. Так и этот трек стал символом для творческого союза SOLDOUT. Если в период пандемии — это был их личный материал, проговаривая шепотом который, они чувствовали некоторое умиротворение. То сейчас в 2022 году, когда многие близкие им люди переезжают в другие страны, все повторяется, но уже иначе. SOLDOUT решили поделиться песней с теми, кого разделили города и расстояния.

«Так сложно объяснить, так просто потерять

А мне тебя так хочется как прежде обнимать» — и пусть весь мир подождёт. А мы закроем глаза и под трек «Локдаун» SOLDOUT представим, будто все как прежде…

Песня «Локдаун» доступна на всех стриминговых площадках.

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