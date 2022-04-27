SOLDOUT «Локдаун»… Всем тем, кого разделяют города

22 апреля 2022 года состоялся релиз песни «Локдаун» музыкального дуэта SOLDOUT. 2020 год изменил нашу действительность вдоль и поперёк, и кажется, будто никогда уже не будет, как прежде. Закрытые границы — норма, карантин — привычка, локдаун — страшный сонный паралич. А что за этим? Тысячи, миллионы семей, любящих людей, разделенных, будто невидимыми стенами.
«Снова Локдаун разделил меня с тобой напополам
Под густым туманом спрятались дома
Без тебя, который день схожу с ума я
На душе пусто, ловлю твой поцелуй воздушный
Ты где-то там и тянется время
Как же уже достали эти стены…»
Искусство всегда спасает в самые трудные времена. Так и этот трек стал символом для творческого союза SOLDOUT. Если в период пандемии — это был их личный материал, проговаривая шепотом который, они чувствовали некоторое умиротворение. То сейчас в 2022 году, когда многие близкие им люди переезжают в другие страны, все повторяется, но уже иначе. SOLDOUT решили поделиться песней с теми, кого разделили города и расстояния.
«Так сложно объяснить, так просто потерять
А мне тебя так хочется как прежде обнимать» — и пусть весь мир подождёт. А мы закроем глаза и под трек «Локдаун» SOLDOUT представим, будто все как прежде…
Песня «Локдаун» доступна на всех стриминговых площадках.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.