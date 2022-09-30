«Фантомы» любви на улицах города. Премьера осени!

30 сентября BARINOVA, представила слушателям чувственный трек «Фантомы». Автор слов и музыки — Георгий Волев, из-под пера которого вышло множество музыкальных шедевров. Самые известные треки: «Юлия» в исполнении Юлии Савичевой и «Самый, самый» гр. «Тутси». Новый трек «Фантомы» имеет все шансы выбиться в первые строчки чартов, а также попасть в плейлисты любимых атмосферных композиций слушателей.

Одновременно с премьерой трека состоялся релиз одного из самых стильных клипов. Режиссером стал Георгий Волев, также в клипе снимался старший брат певца IVAN. С ним BARINOVA познакомилась в Беларуси на фестивале «Евровидение», и через несколько лет певица предложила ему сняться в своем клипе.

BARINOVA и герой клипа исполнили потрясающий гитарный дуэт на крыше. Улицы любимого города завораживают, вы словно передвигаетесь с певицей в реальном времени. Переходы и огни, заброшенные дворы и мосты невероятного и такого разного ночного мегаполиса становятся сценой, на которой разыгрывается действие под названием «Любовь».

Полпервого ночи,

Невидимым скотчем

Приклеены мы друг к другу прочно.

Не оторваться сердцу, пригрелось.

Да не очень-то и хотелось.

Освещенные светофором.

На ручник поставлен город.

Интересной режиссерской идеей стал шнур микрофона, который тянется за певицей по всему городу. Он, словно связующая нить между влюбленными.

Стираются формы,

Сливаются тени…

Два ярких фантома

В свободном парении…

BARINOVA — финалистка имиджевого проекта «Раскрутка» телеканала MUSIC BOX RUSSIA финалистка шоу «Vokrug Svety» на RU TV. В 2018 г. синглы «Do it, Do it» и «Невыё» попали в топ-тренды русской поп-музыки на портале PromoDJ. Финалистка российского музыкального конкурса Резидент ТНТ Music и обладательница премии «Человек Года» 2019 в номинации «Искусство». В 2020 г. сингл-remix певицы «Самый-самый» занял первые места в Топ- чартах на PROMO DJ.

Георгий Волев — режиссер, композитор, поэт. Снял более 30 клипов для таких исполнителей, как Дима Билан, Григорий Лепс, МакSим, Стас Пьеха, Настасья Самбурская, Родион Газманов, Вера Брежнева, Ирина Ортман и др.

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