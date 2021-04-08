Стали известны пять фаворитов онлайн-фестиваля европейского кино

27 филь­мов евро­пей­ских кине­ма­то­гра­фи­стов собра­ли у экра­нов око­ло 30 тысяч рос­сий­ских зри­те­лей за 32 дня, а 7 твор­че­ских встреч и дис­кус­сий с уча­сти­ем дея­те­лей кино и кино­экс­пер­тов из Евро­пы и Рос­сии при­влек­ли более 180 тысяч чело­век — тако­вы пред­ва­ри­тель­ные ито­ги толь­ко что завер­шив­ше­го­ся Фести­ва­ля Евро­пей­ско­го кино. Он был орга­ни­зо­ван Пред­ста­ви­тель­ством Евро­пей­ско­го Сою­за в Рос­сии при под­держ­ке посольств и куль­тур­ных цен­тров стран ЕС, и впер­вые про­хо­дил онлайн с 2 мар­та по 2 апре­ля на муль­ти­ме­дий­ной плат­фор­ме Okko.

Про­грам­ма Фести­ва­ля дала воз­мож­ность зри­те­лям всех реги­о­нов Рос­сии позна­ко­мить­ся с новин­ка­ми евро­пей­ско­го кино раз­ных жан­ров — от роман­ти­че­ских коме­дий, трил­ле­ров и хор­ро­ров до при­клю­чен­че­ской фан­та­сти­ки и пси­хо­ло­ги­че­ских драм. Все кино­лен­ты ранее уже полу­чи­ли вос­тор­жен­ные отзы­вы кри­ти­ков, а так­же отме­че­ны пре­стиж­ны­ми кино­на­гра­да­ми, вклю­чая номи­на­ции на пре­мию «Оскар» в кате­го­рии «Луч­ший фильм на ино­стран­ном языке».

К кон­цу Фести­ва­ля опре­де­ли­лись пять фаво­ри­тов по чис­лу просмотров.

Наи­боль­шее вни­ма­ние зри­те­лей при­влек­ла пор­ту­галь­ская дра­ма «Послед­няя ван­на» — по-насто­я­ще­му фили­гран­ная рабо­та режис­се­ра Дэви­да Бон­не­вил­ля о разу­ме, чув­ствах, жаж­де духов­ной и телес­ной. Кино­лен­ту посмот­ре­ли 6000 человек.

Вто­рое место заня­ла кар­ти­на все­мир­но извест­но­го ита­льян­ско­го режис­се­ра Убер­то Пазо­ли­ни «Обыч­ное место». Эта щемя­щая лен­та о люб­ви и роди­тель­ском само­от­ре­че­нии набра­ла око­ло 3000 просмотров.

Тре­тье место и 2000 зри­те­лей — у сме­лой дат­ской коме­дии «Кло­ун навсе­гда». Ред­кая в наши дни пикант­ность кино­и­сто­рии отте­ня­ет­ся отлич­ным тек­стом и бли­ста­тель­ной актер­ской игрой.

Сле­ду­ю­щая в спис­ке лиде­ров — тра­ги­ко­ме­дия о семей­ных узах «Король Атлан­ти­ды» из Шве­ции. Рас­сказ о веч­ном кон­флик­те «ужас­ных роди­те­лей» и взрос­лых детей собрал 1400 просмотров.

Замы­ка­ет пятер­ку самых попу­ляр­ных филь­мов Фести­ва­ля дра­ма «Как мож­но даль­ше отсю­да» из Поль­ши. Прон­зи­тель­ную исто­рию бли­зо­сти и взрос­ле­ния, рас­ска­зан­ную одним из луч­ших моло­дых поль­ских режис­сё­ров, посмот­ре­ли 1300 зрителей.

Фести­валь Евро­пей­ско­го кино — это не толь­ко при­ко­вы­ва­ю­щие к себе вни­ма­ние филь­мы, но и твор­че­ские встре­чи с их созда­те­ля­ми. Зри­те­ли смог­ли вир­ту­аль­но позна­ко­мить­ся и пооб­щать­ся с режис­се­ром лен­ты «Послед­няя ван­на» Дэви­дом Бон­не­вил­лем (Пор­ту­га­лия); созда­те­ля­ми филь­ма «Король Атлан­ти­ды» — сце­на­ри­стом и испол­ни­те­лем глав­ной роли Симо­ном Сет­тер­гре­ном и режис­се­ром Сони Йер­ген­сен (Шве­ция); режис­се­ром дра­мы «Ты и я» Филип­по Мене­гет­ти (Фран­ция); режис­се­ром Раду Дра­го­миром и испол­ни­тель­ни­цей глав­ной роли Даной Рогоз, созда­те­ля­ми филь­ма «МО» (Румы­ния); а так­же с режис­се­ром и про­дю­се­ром Убер­то Пазо­ли­ни, авто­ром дра­мы «Обыч­ное место» (Ита­лия).

Поми­мо это­го, в рам­ках Фести­ва­ля состо­я­лись две яркие дис­кус­сии. Одна из них — «Жен­ский голос в мире кино» — при­влек­ла наи­боль­шее чис­ло зри­те­лей, или 22 тыся­чи про­смот­ров. Участ­ни­ка­ми встре­чи ста­ли режис­се­ры Эли­за Мишто («Стой на месте», Гер­ма­ния), Анна Виду­лея («Хомо Новус», Лат­вия), жур­на­лист­ка и кино­кри­тик Али­са Таеж­ная и кура­тор Майя Кузи­на, а муж­ской взгляд пред­став­лял Все­во­лод Кор­шу­нов — шеф-редак­тор отде­ла доку­мен­таль­но­го кино­по­ка­за теле­ка­на­ла «Рос­сия — Куль­ту­ра», кура­тор кур­са «Прак­ти­че­ская кино­кри­ти­ка» в Мос­ков­ской шко­ле кино.

В фина­ле Фести­ва­ля гово­ри­ли о пер­спек­ти­вах кино­ин­ду­стрии — «Гости из буду­ще­го: какие исто­рии будут рас­ска­за­ны в филь­мах буду­щих лет». Моло­дые режис­се­ры из Евро­пы — Йона­тан Элберс («Клуб урод­ли­вых детей», Нидер­лан­ды), Ромас Заба­ра­ус­кас («Адво­кат», Лит­ва), а так­же клас­сик евро­пей­ско­го кино Рай­ко Грлич («Кон­сти­ту­ция Рес­пуб­ли­ки Хор­ва­тии», Хор­ва­тия) — сов­мест­но с рос­сий­ски­ми экс­пер­та­ми и кино­ве­да­ми — Дени­сом Вире­ном, Борис Неле­по и Теей Тке­бу­ча­ва — обсу­ди­ли тен­ден­ции раз­ви­тия кине­ма­то­гра­фа в Евро­пе и Рос­сии, выяви­ли осо­бен­но­сти автор­ско­го кино в эпо­ху стри­мин­га и назва­ли геро­ев зав­траш­не­го дня.

укра­ли