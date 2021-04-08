Стали известны пять фаворитов онлайн-фестиваля европейского кино

27 фильмов европейских кинематографистов собрали у экранов около 30 тысяч российских зрителей за 32 дня, а 7 творческих встреч и дискуссий с участием деятелей кино и киноэкспертов из Европы и России привлекли более 180 тысяч человек — таковы предварительные итоги только что завершившегося Фестиваля Европейского кино. Он был организован Представительством Европейского Союза в России при поддержке посольств и культурных центров стран ЕС, и впервые проходил онлайн с 2 марта по 2 апреля на мультимедийной платформе Okko.
Программа Фестиваля дала возможность зрителям всех регионов России познакомиться с новинками европейского кино разных жанров — от романтических комедий, триллеров и хорроров до приключенческой фантастики и психологических драм. Все киноленты ранее уже получили восторженные отзывы критиков, а также отмечены престижными кинонаградами, включая номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
К концу Фестиваля определились пять фаворитов по числу просмотров.
Наибольшее внимание зрителей привлекла португальская драма «Последняя ванна» — по-настоящему филигранная работа режиссера Дэвида Бонневилля о разуме, чувствах, жажде духовной и телесной. Киноленту посмотрели 6000 человек.
Второе место заняла картина всемирно известного итальянского режиссера Уберто Пазолини «Обычное место». Эта щемящая лента о любви и родительском самоотречении набрала около 3000 просмотров.
Третье место и 2000 зрителей — у смелой датской комедии «Клоун навсегда». Редкая в наши дни пикантность киноистории оттеняется отличным текстом и блистательной актерской игрой.
Следующая в списке лидеров — трагикомедия о семейных узах «Король Атлантиды» из Швеции. Рассказ о вечном конфликте «ужасных родителей» и взрослых детей собрал 1400 просмотров.
Замыкает пятерку самых популярных фильмов Фестиваля драма «Как можно дальше отсюда» из Польши. Пронзительную историю близости и взросления, рассказанную одним из лучших молодых польских режиссёров, посмотрели 1300 зрителей.
Фестиваль Европейского кино — это не только приковывающие к себе внимание фильмы, но и творческие встречи с их создателями. Зрители смогли виртуально познакомиться и пообщаться с режиссером ленты «Последняя ванна» Дэвидом Бонневиллем (Португалия); создателями фильма «Король Атлантиды» — сценаристом и исполнителем главной роли Симоном Сеттергреном и режиссером Сони Йергенсен (Швеция); режиссером драмы «Ты и я» Филиппо Менегетти (Франция); режиссером Раду Драгомиром и исполнительницей главной роли Даной Рогоз, создателями фильма «МО» (Румыния); а также с режиссером и продюсером Уберто Пазолини, автором драмы «Обычное место» (Италия).
Помимо этого, в рамках Фестиваля состоялись две яркие дискуссии. Одна из них — «Женский голос в мире кино» — привлекла наибольшее число зрителей, или 22 тысячи просмотров. Участниками встречи стали режиссеры Элиза Мишто («Стой на месте», Германия), Анна Видулея («Хомо Новус», Латвия), журналистка и кинокритик Алиса Таежная и куратор Майя Кузина, а мужской взгляд представлял Всеволод Коршунов — шеф-редактор отдела документального кинопоказа телеканала «Россия — Культура», куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
В финале Фестиваля говорили о перспективах киноиндустрии — «Гости из будущего: какие истории будут рассказаны в фильмах будущих лет». Молодые режиссеры из Европы — Йонатан Элберс («Клуб уродливых детей», Нидерланды), Ромас Забараускас («Адвокат», Литва), а также классик европейского кино Райко Грлич («Конституция Республики Хорватии», Хорватия) — совместно с российскими экспертами и киноведами — Денисом Виреном, Борис Нелепо и Теей Ткебучава — обсудили тенденции развития кинематографа в Европе и России, выявили особенности авторского кино в эпоху стриминга и назвали героев завтрашнего дня.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.