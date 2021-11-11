ФЕДЯ представил лирическую историю в клипе «Послушай меня»

Чувственная лирика, завораживающая с первых нот. Артист ФЕДЯ представил сингл и клип «Послушай меня» – лирическая история о том, что испытывают люди, теряя свою любовь.

Это музыкальное обращение в стиле поп-музыки к любимому человеку, романтично и мелодично о главном, о возможном шансе вернуть всё обратно.

Образ гимнастки с лентой, как отражение чувств: страсти, разочарования, безысходности и любви, тех чувств, которые сопровождают людей на протяжении всей жизни. В разнообразных движениях ленты: прямых и струящихся, извивающихся и запутывающихся, можно увидеть множество знаков, отображающих главное чувство – любовь.

Погрузиться вглубь композиции и насладиться новой работой артиста можно прямо сейчас. Сингл и клип доступны на всех цифровых площадках. В том числе и на АртМосковии.

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