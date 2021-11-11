РОСКИНО начинает сотрудничество Британским институтом кино

РОСКИНО впервые проведет фестиваль современного российского кино Russian Film Festival в Великобритании с 12 ноября по 10 декабря 2021 года. Десять фильмов, специально отобранных для британской аудитории, будут доступны на VOD-платформе Британского института кино BFI Player. Онлайн-фестиваль состоится при поддержке Министерства культуры России и Фонда кино.

Евгения Маркова, генеральный директор РОСКИНО: «Мы невероятно воодушевлены первым Russian Film Festival в Великобритании и надеемся, что наш онлайн-фестиваль будет способствовать увеличению количества поклонников российского кинематографа и укреплению культурных связей между нашими странами. Очень интересна обратная связь от британской аудитории: как она воспримет современное российское кино, какие из представленных жанров окажутся наиболее близкими ей. Пользователи сервиса BFI Player проявляют особый интерес к авторскому кино, что мы постарались отразить в нашей подборке фильмов. Также мы брали во внимание тренды кинотеатрального проката в Великобритании при формировании программы. Надеемся, что Russian Film Festival позволит выявить потенциал отраслевого сотрудничества двух стран при поддержке авторитетной платформы».

Стюарт Браун, руководитель отдела программ и закупок BFI: «Возможность предложить подписчикам BFI Player знакомство с современным российским кинематографом была слишком хорошей, чтобы ее упустить, и мы приветствуем это захватывающее новое партнерство с РОСКИНО. Ранее мы уже включали в программу французские, польские и африканские фильмы в аналогичном фестивальном формате, каждый из которых продемонстрировал сильное вовлечение существующих подписчиков, а также новой аудитории. Наша цель с BFI Player — создать самое лучшее предложение по подписке на фильмы с нашей библиотекой современных, культовых и классических фильмов, дополненных новыми коллекциями работ. Такими, как Russian Film Festival, которые в противном случае любители кино в Великобритании могли и не увидеть».

На Russian Film Festival покажут 10 российских современных фильмов, которые будут субтитрированы на английском языке и доступны бесплатно для пользователей BFI Player. На этой платформе собрана классика как британского, так и мирового кинематографа, а также избранные современные авторские картины. Russian Film Festival дополнит на сервисе и другие коллекции международного кинематографа: китайское, индийское и французское кино.

Программа RFF в Великобритании была составлена совместно с селекторами Британского института кино специально под запросы пользователей сервиса. Акцент был сделан на авторское и фестивальное кино, которое набирает наибольшее количество просмотров на BFI Player. Также, учитывая, насколько популярны трансляции российских балетных постановок в британском кинотеатральном прокате, в программу фестиваля включена российская балетная драма «Большой».

В рамках RFF британская аудитория сможет посмотреть следующие фильмы:

«Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко (трагикомедия, 2021);

«Маша» Анастасии Пальчиковой (криминальная драма, 2020);

«Скажи ей» Александра Молочникова (драма, 2020);

«Совесть» Алексея Козлова (драма, 2021);

«Блокадный дневник» Андрея Зайцева (военная драма, 2020);

«Большой» Валерия Тодоровского (драма, 2017);

«Доктор Лиза» Оксаны Карас (драма, биография, 2020);

«Юморист» Михаила Идова (комедийная драма, 2019);

«История одного назначения» Авдотьи Смирновой (историческая драма, 2018);

«Станиславский. Жажда жизни» Юлии Бобковой (документальный, 2020).

Великобритания является сегодня важным рынком для российской киноиндустрии. Потенциал российского контента разных форматов и жанров подтверждается и участием отечественных фильмов в крупных британских фестивалях — например, в этом году на Raindance Film Festival были представлены художественный фильм Юлдус Бахтиозиной «Дочь рыбака» и документальный фильм Юлии Серьгиной «Амурская голгофа».

Russian Film Festival позволит изучить предпочтения британской аудитории для дальнейшей работы российских производителей контента с этим рынком.

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