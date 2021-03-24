«Игра в танго». Новый проект Леонида Робермана и «Театра на Бронной»

Зре­лая жен­щи­на и моло­дой муж­чи­на. Режис­сёр и тан­цор. Их отно­ше­ния — это чер­но­ви­ки, испи­сан­ные и порван­ные геро­и­ней в поис­ках глав­ной темы сво­е­го ново­го сце­на­рия. Они встре­ча­ют­ся, зна­ко­мят­ся, ссо­рят­ся, рас­ста­ют­ся, вос­со­еди­ня­ют­ся, что­бы про­дол­жить свой танец и спор о том, кто же лиди­ру­ет в их дуэте.

Лео­нид Робер­ман, про­дю­сер, гене­раль­ный дирек­тор Меж­ду­на­род­но­го теат­раль­но­го агент­ства «Арт-Парт­нёр XXI»:

«Быва­ют зна­ко­вые места и зна­ко­вые встре­чи. Для меня одно из зна­ко­вых мест — это кафе «Ака­де­мия» в Камер­гер­ском. Имен­но там про­изо­шла моя послед­няя встре­ча с Рома­ном Коза­ком. Мы долж­ны были вме­сте ста­вить пье­су «Голу­бая ком­на­та», но, увы, нашим пла­нам не суж­де­но было сбыться...

Алла Сига­ло­ва, спу­стя годы, позво­ни­ла и назна­чи­ла мне встре­чу в той же «Ака­де­мии», а когда я при­шел, она сиде­ла за тем же сто­ли­ком, что и когда-то Роман, ее муж и мой това­рищ. Это был знак — я сра­зу почув­ство­вал, что какой бы эта исто­рия ни была, я уже не смо­гу от нее уйти.... Как ни печаль­но, наша встре­ча с Коза­ком была окон­ча­ни­ем так и не сбыв­ше­го­ся про­ек­та, а встре­ча с Аллой — рож­де­ни­ем ново­го, кото­рый мы пред­ста­вим пуб­ли­ке 30 и 31 марта.

Мне дав­но хоте­лось тан­це­вать тан­го и раз­го­ва­ри­вать с людь­ми язы­ком тела. Чем боль­ше я рабо­тал в дра­ма­ти­че­ском теат­ре, тем силь­нее тяну­ло меня в сто­ро­ну «дру­гих ремё­сел». Чем боль­ше акте­ры гово­ри­ли на сцене, тем боль­ше мне хоте­лось тиши­ны. Чем боль­ше «чудес» выду­мы­вал режис­сер, тем боль­ше мне хоте­лось видеть линию...

А еще я часто вспо­ми­наю свое путе­ше­ствие в Буэнос Айрес, где одна­жды я сидел в кафе, и вдруг в него вошел чело­век с гита­рой, сел на сту­пень­ки и заиг­рал. И тут один из посе­ти­те­лей — муж­чи­на сред­них лет — встал, подо­шел к сосед­не­му сто­ли­ку и при­гла­сил на танец жен­щи­ну. Они не были зна­ко­мы, но она согла­си­лась, и они ста­ли тан­це­вать тан­го — пря­мо в кафе. Это был обыч­ный двор, в кото­ром даже не све­ти­ло солн­це, но мгно­вен­но он напол­нил­ся атмо­сфе­рой стра­сти. И это было из тех впе­чат­ле­ний, кото­рые не забы­ва­ют­ся и кото­рые хочет­ся повто­рить. «Игра в тан­го» — это исто­рия про страсть, кото­рая слу­ча­ет­ся вне­зап­но и оста­ет­ся в памя­ти навсегда».

Элмар Сень­ков, режиссер:

«Когда Лео­нид Робер­ман при­гла­сил меня в этот про­ект, он пред­ло­жил мне посмот­реть фильм «Уро­ки тан­го» — про зре­лую жен­щи­ну, кото­рая влюб­ля­ет­ся в моло­до­го тан­цо­ра. Фильм пока­зал­ся мне черес­чур роман­тич­ным и пафос­ным. Но я почув­ство­вал в этом вызов, а уча­стие Аллы Сига­ло­вой в каче­стве авто­ра идеи, глав­ной геро­и­ни и поста­нов­щи­ка тан­цев, обе­ща­ло осо­бую остро­ту. Я дол­го думал, что лич­но мне близ­ко в этой исто­рии? Я — моло­дой режис­сер, у меня не было опы­та влюб­лен­но­сти в жен­щи­ну стар­ше меня. Что я могу ска­зать про ее чувства?

И я решил, что нуж­но делать прит­чу, сказ­ку. Я нашел в этом какую-то игру — не игру в тан­го, а игру как худо­же­ствен­ный метод, где встре­ча геро­ев — это столк­но­ве­ние с каким-то вдох­нов­ля­ю­щим искус­ством, с кра­со­той. Наша геро­и­ня влюб­ля­ет­ся не в моло­дое тело, она влюб­ля­ет­ся в талант. Игорь Цвир­ко пре­крас­но это игра­ет — он безум­но ода­рен­ный артист, очень спе­ци­фич­ный, дерз­кий, бес­стыд­ный, в нем есть сво­бо­да кра­со­ты. Эта исто­рия — про какой-то глюк, нар­ко­ти­че­ский эффект, когда тебя оглу­ша­ет и обез­ору­жи­ва­ет некий образ, кото­рый дает тебе силы, и ты про­па­да­ешь... Про­па­да­ешь и про­сто летишь, а потом… раз­би­ва­ешь­ся о стен­ку и пони­ма­ешь, как это боль­но и глупо.

Мы доби­ва­ем­ся это­го эффек­та через раз­ные теат­раль­ные при­е­мы, через гро­теск. Эта встре­ча — празд­ник для геро­ев. Они про­жи­вут на сцене малень­кую жизнь, а что будет даль­ше, зави­сит от вооб­ра­же­ния зрителя».

Игорь Цвир­ко, испол­ни­тель глав­ной роли:

«Игра в тан­го» — это исто­рия о тан­це, о вза­и­мо­дей­ствии муж­чи­ны и жен­щи­ны, и, конеч­но, о музы­ке. Мне очень при­ят­но, что выбор режис­се­ра Элма­ра Сень­ко­ва, про­дю­се­ра Лео­ни­да Робер­ма­на и глав­но­го хорео­гра­фа и авто­ра идеи Аллы Сига­ло­вой пал на меня. Как на арти­ста, кото­рый может вопло­тить не толь­ко танец, но и дра­ма­ти­че­ские сце­ны — с диа­ло­га­ми и актер­ской игрой. Это было одним из моих дав­них меч­та­ний. Конеч­но, при всей сво­ей заня­то­сти в Боль­шом теат­ре и дру­гих про­ек­тах, было непро­сто нахо­дить вре­мя для репе­ти­ций, но так все­гда быва­ет — если дей­стви­тель­но чего-то хочешь, то воз­мож­ность най­дет тебя, а как ты ей рас­по­ря­дишь­ся — решать тебе. Я очень наде­юсь, что этот спек­такль понра­вит­ся зрителю».

Дмит­рий Вол­ков, композитор:

«Музы­каль­ная кон­цеп­ция наше­го спек­так­ля — это фан­та­зия на тему тан­го. Тан­го — оно ведь как джаз, есть очень мно­го раз­ных форм, и на про­тя­же­нии вре­ме­ни некая осно­ва сохра­ня­ет­ся, а фор­ма меня­ет­ся. Всю рит­ми­че­скую кон­струк­цию клас­си­че­ско­го тан­го мы ста­ра­лись сохра­нить, но при этом нам было важ­но некое совре­мен­ное прочтение.

Это такое тан­го 2.0, в кото­ром все под­чи­не­но мини­ма­лиз­му и про­сто­те. Было непро­сто, пото­му что тан­го пред­по­ла­га­ет страсть. А в музы­каль­ной фор­ме страсть — это опре­де­лен­ные инстру­мен­ты, опре­де­лен­ное зву­ча­ние, опре­де­лен­ные ноты… От все­го это­го при­шлось уйти. То есть зада­ча была при­мер­но такой — сде­лать тан­го без тан­го, страсть без стра­сти, мело­дизм без мело­диз­ма. И все это без еди­но­го рефе­рен­са. Это вызов, это слож­но, но кон­цеп­ция, пред­ло­жен­ная режис­се­ром, мне очень нравится.

Наш спек­такль — это экс­пе­ри­мент, это про­во­ка­ция, это хули­ган­ство. Будет и страсть, и любовь, и секс — все, что под­чи­ня­ет­ся сло­ву «тан­го», и мы дума­ем, что это будет близ­ко и инте­рес­но моло­дым людям».

Для справ­ки:

Элмар Сень­ков – один из самых вос­тре­бо­ван­ных лат­вий­ских режис­сё­ров моло­до­го поко­ле­ния. Уче­ник Кри­сти­а­на Люпы, при­зёр всех зна­чи­мых латыш­ских фести­ва­лей. Ста­вил спек­так­ли в Наци­о­наль­ном теат­ре Лат­вии, Риж­ском Рус­ском теат­ре им. М. Чехо­ва, Dirty Deal Teatro (Рига). В мос­ков­ском «Гоголь-цен­тре» поста­вил спек­такль «Демо­ны» и вошед­ший в лонг-лист «Золо­той Мас­ки» по ито­гам про­шло­го сезо­на спек­такль «Мизан­троп».

Алла Сига­ло­ва — актри­са, педа­гог, про­фес­сор, заслу­жен­ная артист­ка РФ, лау­ре­ат пре­мии «Золо­тая мас­ка», глав­ный хорео­граф и член жюри про­ек­тов «Тан­цы со звез­да­ми» и «Dance Рево­лю­ция». Постав­лен­ным ею спек­так­лям апло­ди­ру­ют зри­те­ли Мари­ин­ско­го теат­ра, брюс­сель­ской Коро­лев­ской опе­ры, Гранд-Опе­ра и «Ла-Ска­ла». Игорь Цвир­ко — веду­щий солист бале­та Боль­шо­го теат­ра, пре­мьер Вен­гер­ской наци­о­наль­ной опе­ры и два­жды номи­нант на Наци­о­наль­ную теат­раль­ную пре­мию «Золо­тая Мас­ка». В 2016‑м – при­знан луч­шим тан­цов­щи­ком по вер­сии жур­на­ла Dancing Times Magazine.

Дмит­рий Вол­ков — Окон­чил Цен­траль­ную музы­каль­ную шко­лу при МГК им. П.И. Чай­ков­ско­го по клас­су «фор­те­пи­а­но». Окон­чил актер­ский факуль­тет (курс Е.В. Кня­зе­ва) Теат­раль­но­го инсти­ту­та име­ни Бори­са Щуки­на. Рабо­тал в теат­рах «Лен­ком» (играл в спек­так­лях «Шут Бала­ки­рев» и «Безум­ный день, или Женить­ба Фига­ро» Мар­ка Заха­ро­ва); «А.Р.Т.О.» (спек­так­ли «Фил­ок­тет», «Лил­ла Вене­да», «Шко­ла шутов» Нико­лая Рощи­на). В каче­стве музы­кан­та высту­пал в раз­лич­ных музы­каль­ных груп­пах. Автор музы­ки к спек­так­лю Дмит­рия Кры­мо­ва «В Пари­же» (сов­мест­ная поста­нов­ка BARYSHNIKOV ARTS CENTER & Лабо­ра­то­рии Дмит­рия Кры­мо­ва, при уча­стии Фон­да Рус­ский Век & KORJAAMO THEATER (Фин­лян­дия) с Миха­и­лом Барыш­ни­ко­вым); «Буря» Декла­на Доннеллана.

Лео­нид Робер­ман – про­дю­сер про­ек­та, гене­раль­ный дирек­тор меж­ду­на­род­но­го теат­раль­но­го агент­ства «Арт-Парт­нёр XXI». В 2018 году впер­вые за всю 27-лет­нюю исто­рию пре­мии «Хру­сталь­ная Туран­дот» спе­ци­аль­но для про­дю­се­ра Лео­ни­да Робер­ма­на была вве­де­на номи­на­ция «За созда­ние уни­каль­но­го него­су­дар­ствен­но­го теат­ра». Спек­такль Лео­ни­да Робер­ма­на и Дмит­рия Кры­мо­ва «Борис» номи­ни­ро­ван на «Золо­тую маску»-2021 в пяти категориях.

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