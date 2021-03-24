«Игра в танго». Новый проект Леонида Робермана и «Театра на Бронной»

Зрелая женщина и молодой мужчина. Режиссёр и танцор. Их отношения — это черновики, исписанные и порванные героиней в поисках главной темы своего нового сценария. Они встречаются, знакомятся, ссорятся, расстаются, воссоединяются, чтобы продолжить свой танец и спор о том, кто же лидирует в их дуэте.
Леонид Роберман, продюсер, генеральный директор Международного театрального агентства «Арт-Партнёр XXI»:
«Бывают знаковые места и знаковые встречи. Для меня одно из знаковых мест — это кафе «Академия» в Камергерском. Именно там произошла моя последняя встреча с Романом Козаком. Мы должны были вместе ставить пьесу «Голубая комната», но, увы, нашим планам не суждено было сбыться...
Алла Сигалова, спустя годы, позвонила и назначила мне встречу в той же «Академии», а когда я пришел, она сидела за тем же столиком, что и когда-то Роман, ее муж и мой товарищ. Это был знак — я сразу почувствовал, что какой бы эта история ни была, я уже не смогу от нее уйти.... Как ни печально, наша встреча с Козаком была окончанием так и не сбывшегося проекта, а встреча с Аллой — рождением нового, который мы представим публике 30 и 31 марта.
Мне давно хотелось танцевать танго и разговаривать с людьми языком тела. Чем больше я работал в драматическом театре, тем сильнее тянуло меня в сторону «других ремёсел». Чем больше актеры говорили на сцене, тем больше мне хотелось тишины. Чем больше «чудес» выдумывал режиссер, тем больше мне хотелось видеть линию...
А еще я часто вспоминаю свое путешествие в Буэнос Айрес, где однажды я сидел в кафе, и вдруг в него вошел человек с гитарой, сел на ступеньки и заиграл. И тут один из посетителей — мужчина средних лет — встал, подошел к соседнему столику и пригласил на танец женщину. Они не были знакомы, но она согласилась, и они стали танцевать танго — прямо в кафе. Это был обычный двор, в котором даже не светило солнце, но мгновенно он наполнился атмосферой страсти. И это было из тех впечатлений, которые не забываются и которые хочется повторить. «Игра в танго» — это история про страсть, которая случается внезапно и остается в памяти навсегда».
Элмар Сеньков, режиссер:
«Когда Леонид Роберман пригласил меня в этот проект, он предложил мне посмотреть фильм «Уроки танго» — про зрелую женщину, которая влюбляется в молодого танцора. Фильм показался мне чересчур романтичным и пафосным. Но я почувствовал в этом вызов, а участие Аллы Сигаловой в качестве автора идеи, главной героини и постановщика танцев, обещало особую остроту. Я долго думал, что лично мне близко в этой истории? Я — молодой режиссер, у меня не было опыта влюбленности в женщину старше меня. Что я могу сказать про ее чувства?
И я решил, что нужно делать притчу, сказку. Я нашел в этом какую-то игру — не игру в танго, а игру как художественный метод, где встреча героев — это столкновение с каким-то вдохновляющим искусством, с красотой. Наша героиня влюбляется не в молодое тело, она влюбляется в талант. Игорь Цвирко прекрасно это играет — он безумно одаренный артист, очень специфичный, дерзкий, бесстыдный, в нем есть свобода красоты. Эта история — про какой-то глюк, наркотический эффект, когда тебя оглушает и обезоруживает некий образ, который дает тебе силы, и ты пропадаешь... Пропадаешь и просто летишь, а потом… разбиваешься о стенку и понимаешь, как это больно и глупо.
Мы добиваемся этого эффекта через разные театральные приемы, через гротеск. Эта встреча — праздник для героев. Они проживут на сцене маленькую жизнь, а что будет дальше, зависит от воображения зрителя».
Игорь Цвирко, исполнитель главной роли:
«Игра в танго» — это история о танце, о взаимодействии мужчины и женщины, и, конечно, о музыке. Мне очень приятно, что выбор режиссера Элмара Сенькова, продюсера Леонида Робермана и главного хореографа и автора идеи Аллы Сигаловой пал на меня. Как на артиста, который может воплотить не только танец, но и драматические сцены — с диалогами и актерской игрой. Это было одним из моих давних мечтаний. Конечно, при всей своей занятости в Большом театре и других проектах, было непросто находить время для репетиций, но так всегда бывает — если действительно чего-то хочешь, то возможность найдет тебя, а как ты ей распорядишься — решать тебе. Я очень надеюсь, что этот спектакль понравится зрителю».
Дмитрий Волков, композитор:
«Музыкальная концепция нашего спектакля — это фантазия на тему танго. Танго — оно ведь как джаз, есть очень много разных форм, и на протяжении времени некая основа сохраняется, а форма меняется. Всю ритмическую конструкцию классического танго мы старались сохранить, но при этом нам было важно некое современное прочтение.
Это такое танго 2.0, в котором все подчинено минимализму и простоте. Было непросто, потому что танго предполагает страсть. А в музыкальной форме страсть — это определенные инструменты, определенное звучание, определенные ноты… От всего этого пришлось уйти. То есть задача была примерно такой — сделать танго без танго, страсть без страсти, мелодизм без мелодизма. И все это без единого референса. Это вызов, это сложно, но концепция, предложенная режиссером, мне очень нравится.
Наш спектакль — это эксперимент, это провокация, это хулиганство. Будет и страсть, и любовь, и секс — все, что подчиняется слову «танго», и мы думаем, что это будет близко и интересно молодым людям».
Для справки:
Элмар Сеньков – один из самых востребованных латвийских режиссёров молодого поколения. Ученик Кристиана Люпы, призёр всех значимых латышских фестивалей. Ставил спектакли в Национальном театре Латвии, Рижском Русском театре им. М. Чехова, Dirty Deal Teatro (Рига). В московском «Гоголь-центре» поставил спектакль «Демоны» и вошедший в лонг-лист «Золотой Маски» по итогам прошлого сезона спектакль «Мизантроп».
Алла Сигалова — актриса, педагог, профессор, заслуженная артистка РФ, лауреат премии «Золотая маска», главный хореограф и член жюри проектов «Танцы со звездами» и «Dance Революция». Поставленным ею спектаклям аплодируют зрители Мариинского театра, брюссельской Королевской оперы, Гранд-Опера и «Ла-Скала». Игорь Цвирко — ведущий солист балета Большого театра, премьер Венгерской национальной оперы и дважды номинант на Национальную театральную премию «Золотая Маска». В 2016‑м – признан лучшим танцовщиком по версии журнала Dancing Times Magazine.
Дмитрий Волков — Окончил Центральную музыкальную школу при МГК им. П.И. Чайковского по классу «фортепиано». Окончил актерский факультет (курс Е.В. Князева) Театрального института имени Бориса Щукина. Работал в театрах «Ленком» (играл в спектаклях «Шут Балакирев» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Марка Захарова); «А.Р.Т.О.» (спектакли «Филоктет», «Лилла Венеда», «Школа шутов» Николая Рощина). В качестве музыканта выступал в различных музыкальных группах. Автор музыки к спектаклю Дмитрия Крымова «В Париже» (совместная постановка BARYSHNIKOV ARTS CENTER & Лаборатории Дмитрия Крымова, при участии Фонда Русский Век & KORJAAMO THEATER (Финляндия) с Михаилом Барышниковым); «Буря» Деклана Доннеллана.
Леонид Роберман – продюсер проекта, генеральный директор международного театрального агентства «Арт-Партнёр XXI». В 2018 году впервые за всю 27-летнюю историю премии «Хрустальная Турандот» специально для продюсера Леонида Робермана была введена номинация «За создание уникального негосударственного театра». Спектакль Леонида Робермана и Дмитрия Крымова «Борис» номинирован на «Золотую маску»-2021 в пяти категориях.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.