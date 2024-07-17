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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Фестиваль «Музыкальное сердце театра» огласил шорт-лист и назвал имя обладателя Гран-при

editor
By editor
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музыкальное сердце театра

Шорт-лист из 17 номинантов на соискание Премии «Музыкальное сердце театра 2024» был объявлен на пресс-конференции, которая прошла 16 июля в ТАСС. В ней приняли участие врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина, композитор, заслуженный деятель искусств РФ Ким Брейтбург, актриса и солистка мюзиклов, член Академии современного музыкального театра Лика Рулла, генеральный продюсер Фестиваля, член Общественного совета при Минкультуры РФ Дмитрий Калантаров.

Ирина Калягина:

«Конечно, увидеть и принять на своих площадках лучшие спектакли страны для нас — большая честь. Осенью наш регион станет на несколько дней столицей музыкальных театров. Любой фестиваль — это шаг вперед к дальнейшему развитию. Мы не оставляем мечту, и возможно, именно по итогам фестиваля, у нас появится свой музыкальный театр. Сегодня коллаборация музыки, драматургии и театра вызывает большой интерес. И в первую очередь, у молодежной публики».

Ким Брейтбург:

«Мы все еще говорим о том,что жанр мюзикла молод, но прошло уже 50 лет, и за это время он пережил колоссальное развитие. Сегодня творческая молодежь все больше применяет свои таланты в музыкальном театре. Этот жанр дает артистами возможность стать синтетическими, разносторонними».

Президент Фестиваля Максим Дунаевский выступил онлайн и назвал имя обладателя Гран-при за выдающиеся творческие достижения. Им стал театральный режиссёр, драматург, сценарист, прозаик, поэт, основатель и художественный руководитель московского государственного театра «У Никитских ворот», Народный артист РФ Марк Розовский. Спектакли «История лошади», «Бедная Лиза», «Три мушкетера», «Убивец» в его постановке стали настоящими театральными событиями страны. Розовский первым в России, кто поставил «Город Градов» по А.Платонову, является автором оперы «Орфей и Эвридика».

Фестивальные мероприятия, в рамках которых пройдут показы лучших российских музыкальных спектаклей, специальная программа постановок с участием юных актеров, творческая лаборатория с питчингом новых произведений, медиафорум и, конечно, торжественная Церемония награждения победителей премии, состоятся в Самаре и Тольятти.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ.

Фото – ТАСС

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