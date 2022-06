Выставка Александра Пономарева «Без берегов» открывается в Музее Москвы

8 июня в Музее Москвы откроется выставка Александра Пономарева «Без берегов». Александр Пономарев — моряк, художник, куратор, организатор первой Биеннале современного искусства в Антарктиде. В 2007 году он представлял Россию на 52-й биеннале современного искусства в Венеции.

Выставка «Без берегов» пройдет в Музее Москвы в год 65-летия художника. Свою юность Александр Пономарев провел на флоте, а в 1980-х полностью посвятил себя искусству. Работы и проекты Пономарева часто связаны с морем, а главные средства его художественного самовыражения — это стихии воды, воздуха, земли и энергии пространства. Непрерывный ритм моря, мощь океана, нескончаемая смена приливов и угрюмое движение ледников являются для художника символами вечности и метафорой безвременья, к которым он постоянно обращается в своем творчестве. Весь мир знает Александра Пономарева как автора проектов в самых неожиданных местах. Например, в 2006 году подводная арт-лодка Пономарева всплыла прямо в фонтане сада Тюильри напротив музея Лувр, а через пятнадцать лет арт-объект «Уроборос» был установлен на плато в Гизе рядом с египетскими пирамидами.

«Получив высшее морское и инженерное образование, Пономарев “ходил за три моря” в качестве офицера плавсостава на кораблях, судах и подводных лодках и лишь потом пустился в творческое и, возможно, более беспокойное — путешествие художника. В своих текстах и интервью Пономарев подчеркивает, что в обеих ипостасях старался покорить пространство и черпать вдохновение как из стихий огня, воды, воздуха и света, так и из взаимоотношений с плодами рук человеческих, будь то остов покинутого корабля или конструкция музейной инсталляции. Система эстетических взглядов Пономарева оформилась под влиянием встреч с порванными тросами, ржавыми кабестанами и гниющими палубами в закрытых корабельных стоянках Балтийского моря в середине 1990-х годов. Он фотографировал эти останки, группировал их в композиции, иногда красил заново, чтобы дать им новую жизнь или, как он это формулирует, морское перерождение», — пишет искусствовед, славист, исследователь русского авангарда, куратор Джон Боулт.

Выставка «Без берегов» даст представление о системе координат художника и возможность сфокусироваться на важных для него сложных site-specific инсталляциях. Также посетители смогут увидеть рисунки из морских экспедиций, видеоинсталляции и фотографии.

«Название выставки напрямую связано с тем, как я определяю свое творчество — оно и правда без берегов. Я плыву по океану различных мультивселенных и в прямом и в обратном направлении. Иногда я нахожусь в реальном океане как организатор или участник научных и художественных экспедиций, а иногда — в разумном океане как герои “Соляриса”Тарковского. Это одновременно странное и сложное пространство, путешествие по которому помогает создавать образы и видеть целостность мира», — отмечает художник Александр Пономарев.

На выставке в Музее Москвы будут представлены три масштабных инсталляции — две в выставочном зале музея и одна во дворе. Под открытым небом будет установлен «Икар» или «Понолет», который напоминает орнитоптер «Летатлин» Владимира Татлина, тоже моряка и художника. Эта гигантская железно-цементная птица была создана художником специально для выставки. Для Александра Пономарева, как и для Татлина, эстетическая составляющая придуманных им аппаратов обладает большей энергией, нежели технические характеристики — художественное видение вытесняет практическую полезность конструкций. «Икар»никогда не сможет взлететь, но благодаря своей минимальной материальности, полому фюзеляжу и узким крыльям, аппарат производит впечатление чего-то неустойчивого и летучего — передает эффект не присутствия, а отсутствия.

В залах музея появятся две инсталляции с кораблями. Покрытое льдом судно Concordia, впервые представленное в павильоне Антарктиды в Венеции в 2014 году, и инсталляция «Теория струн» — перевернутый корабль, корпус которого сделан из специального бетона, замешанного на вулканическом пепле. Также в экспозиции посетители впервые увидят 12-метровое керамическое панно с древнеегипетскими текстами и рисунками — подобное панно находится в основании легендарной инсталляции «Уроборос», сделанной в 2021 году для выставки современного искусства Forever is Now и установленное на плато Гиза. «Уроборос» — метафора бесконечности человеческой жизни.

Александр Пономарев родилcя в 1957 году в Днепропетровске. Окончил школу изобразительных искусств в Орле в 1973 году, а в 1979 — Высшее инженерно-морское училище в Одессе. В середине 1980-х оставил морскую службу и полностью посвятил себя творчеству. К концу десятилетия стал известен как автор масштабных полотен, созданных по образцу морских карт.

Работы Александра Пономарева демонстрировались в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Лувре, Центре Жоржа Помпиду, Национальном музее Сингапура и в других российских и зарубежных музеях.

В 1998 году сложнейшая инсталляция «Дыхание океана» с художественными подводными объектами «cубмобилями» была представлена на ЭКСПО-98 в Лиссабоне, в 2007-м году Александр Пономарев вошел в число художников, представлявших Россию на Венецианской биеннале современного искусства в национальном павильоне России (куратор — Ольга Свиблова). Среди его работ: специальные проекты на Венецианской биеннале в 2009 году (прибытие артистической подводной лодки в Гранд-канал — проект SubTiziano) и в 2011 году (проект One of a Thousand Ways to Defeat Entropy), павильон Антарктиды в 2014 году совместно с куратором Надимом Самманом и выставка по итогам Антарктической биеннале в 2017 году.

Пономарев стал автором идеи первой Биеннале современного искусства в Антарктиде и совместно с ближайшими соратниками и международной командой в 2017 году совершил первое художественное плавание к ледяному континенту.

Работы Александра Пономарева находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи (Москва), Государственного Русского музея (Санкт-Петербург), Государственного центра современного искусства (Москва), Музея изобразительных искусств (Екатеринбург), Центра Помпиду (Париж, Франция), в собственности Министерства древностей в Египте, а также в собраниях других музеев и частных коллекциях.

Александр Пономарев член-корреспондент Российской академии художеств, офицер ордена Искусств и литературы Франции.

