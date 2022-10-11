«Сложности = Возможности» – доказывают участники арт-кластера «Таврида»

На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму завершился восьмой образовательный заезд. 329 молодых профи из 64 регионов России, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, и стран ближнего зарубежья исследовали, как сложности прокладывают дорогу к новым возможностям. В рамках арт-школ уличного театра и цирка, гостеприимства, академической живописи и международной школы «Здравствуй, Россия!» участники вместе с экспертами тестировали новые образовательные форматы и разрабатывали новаторские творческие концепции, которые уже в следующем году станут частью экосистемы Университета креативных индустрий и туристско-образовательного кластера «ТАВРИДА.АРТ».

Арт-школа уличного театра и цирка собрала на площадке артистов, режиссеров и художников-постановщиков. В формате тренингов и практикумов они оттачивали мастерство жонглирования, акробатики, эквилибристики, работы с кнутом, огнем и предметами, воздушной гимнастики и других зрелищных направлений. Вместе с экспертами они учились создавать перфомансы и инсталляции, подбирать музыкальное и визуальное оформление для спектакля.

Большим экспериментом арт-школы стало проведение пяти лабораторий: «Актерская психология и клоунада», «Ботанический цирк», «Жонглирование, звук, ритм, вокал», «Предметный цирк» и «Архитектурный цирк». Новый формат обучения призван расширить творческие возможности участников благодаря глубокому погружению в другие сферы познания: психологию, ботанику, архитектуру, вокал и музыку. Полученные навыки помогли участникам найти новые формы и смыслы в их творчестве: совместить, к примеру, пластику тела и архитектурные стили, мимику артиста и эмоцию зрителя. Данные методы являются новаторскими в цирковом и театральном образовании в России. В перспективе подобные лабораторные форматы могут стать частью образовательной программы Университета креативных индустрий, который откроет свои двери для молодых профессионалов уже в 2023 году.

Помимо тренингов и практик, артисты – участники и эксперты арт-школы показали серию открытых спектаклей и перформансов. Театр «Vokrug» из Санкт-Петербурга поставил спектакль «Сашины сказки», артистка театра «Лицедеи» (Санкт-Петербург), сценарист, режиссер и участница группы «The Hatters» Анна Музыченко представила моноспектакль BATHROOM, театр «Микос» выступил с постановкой «Лишь бы не было детей», театр клоунов «Пампуш» (Москва) показал спектакль-фантасмагорию «Bretosh» по произведению Уильяма Шекспира «Король Лир». Кульминацией шоу-программы стал перформанс от питерского уличного театра «Небесная карусель» (Санкт-Петербург), который развернулся на территории стройплощадки будущего Университета креативных индустрий.

Арт-школа академической живописи объединила художников и графиков. В образовательных форматах молодые творцы изучали новые для себя техники и подходы, учились работать с разными материалами и инструментами, экспериментировали со стилями. Вместе с экспертами, в числе которых видные живописцы Сергей Сиренко, Павел Блохин, Ксения Балахонская, Валентина Сергеева, Ольга Стеняева, они размышляли о миссии художника в современном контексте и проектировали будущее художественного сообщества. Большую часть времени участники проводили за мольбертами. Рисовали не только на территории арт-кластера, но и в других живописных локациях полуострова: на Царской тропе в Новом Свете, в ялтинском Ливадийском дворце, в Бахчисаре и Херсонесе Таврическом. Группа художников побывала на пленэре на территории Университета креативных индустрий.

Работы, созданные за время образовательного заезда, представлены на итоговой выставке. По окончании заезда они войдут в собрание «Тавриды», а затем будут показаны в Университете креативных индустрий. Часть картин презентуют на выставках в арт-резиденциях в разных регионах страны.

Партнер арт-школы – Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова.

Арт-школа гостеприимства прошла в партнерстве с конкурсом «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В работе арт-школы приняли участие молодые специалисты индустрии гостеприимства, которые стремятся развивать российские туристические локации и создавать благоприятные условия для развития внутреннего туризма. Образовательная программа была выстроена таким образом, чтобы участники смогли максимально погрузиться в теорию клиентоориентированности и сервиса, отработать лучшие практики взаимодействия с путешественниками с тем, чтобы применить полученные знания в собственных проектах.

Своим опытом со слушателями поделились успешные представители туриндустрии, в их числе: руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей» Богдан Кондратов; победитель конкурса Русского географического общества «Лучший гид России», победитель конкурса «Мастера гостеприимства» и наставник направления «Будущее туризма» Анна Пивоварова; посол гостеприимства в Республике Крым Ирина Фурсенко; директор Научно-исследовательского центра креативных индустрий, наставник направления «Будущее туризма» конкурса «Мастера гостеприимства» Алексей Ильин. Генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян и менеджер по развитию Жанна Федаева провели серию лекций, в которых рассказали о внутреннем туризме, принципах гостеприимства и секретах эффективного менеджмента на опыте одного из самых успешных отелей России. По итогам недельной работы участники разработали 4 концепции развития фестивальной площадки арт-кластера «Таврида».

Впервые на площадке «Тавриды» состоялась международная арт-школа «Здравствуй, Россия!», организованная в партнерстве с Россотрудничеством. 39 молодых соотечественников приехали в Крым из стран ближнего зарубежья — Армении, Белорусии, Монголии, Узбекистана и Южной Осетии. В 4 творческих лабораториях: музыкальной, театральной, художественной и танцевальной – участники знакомились с Россией как в традиционных, так и в современных творческих форматах.

Квест «Символы русской культуры» и викторина «Сделано в России», а также мастер-классы по прикладному искусству помогли им соприкоснуться с историей материальной культуры нашей страны. На мастер-классе по скрабингу на масштабной карте Российской Федерации участники изобразили интересные факты о различных регионах. На тренингах по коммуникации и мотивации от эксперта Алёны Лепёшкиной, кандидата педагогических наук, сертифицированного бизнес-тренера, победителя международного конкурса «Тренер Года», участники смогли определить точки для личного роста. Вместе с артистами – резидентами арт-кластера «Таврида» Тёмой Куба, Ксенией Лебедевой и MATANYA участники арт-школы создали музыкальный трек, который станет гимном проекта «Здравствуй, Россия!».

В рамках заезда «Сложности = Возможности» прошел Всероссийский конкурс молодежных проектов от Росмолодежи. На публичной презентации конкурсанты представили 30 идей. Экспертная комиссия рекомендовала 8 проектов к присуждению грантовых средств на общую сумму 3 636 000 рублей.

Параллельно с арт-школами на площадке арт-кластера «Таврида» прошла сессия школы лидеров креативной экономики «Меганомика». Её слушателями стали управленцы в сфере культурной и молодежной политики из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Вместе с экспертами они исследовали новые возможности для интеграции четырех регионов в общенациональное культурное пространство. Участники школы познакомились с экосистемой организаций, реализующих меры государственной поддержки молодежных творческих инициатив на территории нашей страны, проанализировали актуальные тренды развития креативных индустрий и освоили компетенции, направленные на поиск нестандартных управленческих решений.

В командах участники проработали идеи для коллаборации с арт-кластером «Таврида» и предложили три итоговых концепта. Первый – популяризация бренда «Таврида.АРТ» в новых регионах через установку стационарных арт-объектов. Второй – вовлечение креативной молодежи ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в жизнь «Тавриды» через проведение специализированной арт-школы «Лаборатория-89» (по числу регионов России, увеличившемуся после присоединения новых территорий) в рамках образовательных заездов 2023 года. Работа арт-школы для молодых профи из новых субъектов Российской Федерации будет направлена на углубление межрегиональных культурных связей, создание творческих коллабораций и реализацию совместных проектов. Третий – объединение культурного потенциала всех четырех регионов через общее событие. Таким проектом может стать ежегодный автопробег, который пройдет через знаковые локации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, его конечной точкой станет площадка фестиваля «Таврида.АРТ» в бухте Капсель в Судаке.

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