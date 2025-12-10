Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииФестиваль «Первый план» получил 120 заявок со всей России

Фестиваль «Первый план» получил 120 заявок со всей России

editor
By editor
78
заглушка

Фестиваль студенческих спектаклей «Первый план», объединяющий дипломные спектакли ведущих театральных вузов, получил рекордное количество заявок. На участие во втором фестивале подано 120 постановок от 36 театральных учебных заведений со всей России.

Свои дипломные работы прислали студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Вологды, Екатеринбурга, Кемерово, Минусинска, Новосибирска, Омска, Орла, Перми, Петрозаводска, Самары, Стерлитамака, Хабаровска, Якутска и Ярославля. В лонг-лист попали театральные постановки самых разных жанров, включая драматические, пластические и кукольные спектакли, а также мюзиклы.

Приём заявок на второй фестиваль завершился 1 декабря 2025 года. На основе поступивших заявок оргкомитет «Первого плана» сформирует конкурсную программу и специальные показы, их объявят в январе.

Игорь Хомский, генеральный продюсер фестиваля «Первый план»:

«В прошлом году оргкомитет точечно отбирал на фестиваль спектакли, рассматривая работы старших курсов театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году заявочная кампания была уже федеральной, количество заявок превзошло наши ожидания, мы получили больше сотни откликов из самых разных уголков страны. Нас ждет большая и увлекательная работа по формированию конкурсной программы. Фестиваль уверенно превращается в центральную платформу молодежного студенческого театра России, объединяя таланты по всей стране. Отрадно, что “Первый план” расширяет свою географию и все большее количество талантливых студентов получит возможность заявить о себе, формирую новое поколение будущих звезд театра и кино».

«Первый план» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и пройдет при поддержке фонда.

Предыдущая статья
Фестиваль «Воспевая Победу» подвёл итоги

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru