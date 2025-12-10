Фестиваль «Первый план» получил 120 заявок со всей России

Фестиваль студенческих спектаклей «Первый план», объединяющий дипломные спектакли ведущих театральных вузов, получил рекордное количество заявок. На участие во втором фестивале подано 120 постановок от 36 театральных учебных заведений со всей России.

Свои дипломные работы прислали студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Вологды, Екатеринбурга, Кемерово, Минусинска, Новосибирска, Омска, Орла, Перми, Петрозаводска, Самары, Стерлитамака, Хабаровска, Якутска и Ярославля. В лонг-лист попали театральные постановки самых разных жанров, включая драматические, пластические и кукольные спектакли, а также мюзиклы.

Приём заявок на второй фестиваль завершился 1 декабря 2025 года. На основе поступивших заявок оргкомитет «Первого плана» сформирует конкурсную программу и специальные показы, их объявят в январе.

Игорь Хомский, генеральный продюсер фестиваля «Первый план»:

«В прошлом году оргкомитет точечно отбирал на фестиваль спектакли, рассматривая работы старших курсов театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году заявочная кампания была уже федеральной, количество заявок превзошло наши ожидания, мы получили больше сотни откликов из самых разных уголков страны. Нас ждет большая и увлекательная работа по формированию конкурсной программы. Фестиваль уверенно превращается в центральную платформу молодежного студенческого театра России, объединяя таланты по всей стране. Отрадно, что “Первый план” расширяет свою географию и все большее количество талантливых студентов получит возможность заявить о себе, формирую новое поколение будущих звезд театра и кино».

«Первый план» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и пройдет при поддержке фонда.