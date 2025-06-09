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Никита Кологривый и звезды спорта на премьере «Арлан. Решающий раунд»

editor
By editor
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арлан - премьера
Фото © Геннадий Авраменко

В кинотеатре «Синема Парк Европейский» прошла закрытая премьера спортивной драмы «Арлан. Решающий Раунд». Фильм самым первым зрителям представили автор картины Даулет Жумабаев, исполнитель одной из главных ролей Никита Кологривый, а также участники творческой группы фильма: Адильбек Мусымбеков – генеральный продюсер, Ришат Адильбеков — исполнительный продюсер, Владислав Веселов — сценарист.

Гостями премьеры стали вице-президент Федерации ММА Московской области Руслан Титов, спортсмены: Михаил Кокляев, Расул Мирзаев, Евгений Шишков, Никита Северов, Виталий Слипенко, Никита Мироншниченко, Антон Кабанов. Также премьеру посетили и кинематографисты, режиссеры и продюсеры: Никита Власов, Аскар Бисембин, Гайк Асатрян и другие гости.

Молодой боксер Арлан, воспитанник школы бокса олимпийского резерва, мечтает о поездке на Олимпиаду. Он живет на окраине Алматы с матерью и младшим братом, страдающим от редкого заболевания. В свободное от тренировок время Арлан подрабатывает в магазине, где случайно знакомится с Алиной, к которой сразу испытывает симпатию.

Один из друзей Арлана по спортшколе — Тоха — предлагает ему участвовать в подпольных кулачных боях для быстрого заработка. Сначала Арлан отказывается, но, когда состояние его брата резко ухудшается и врачи требуют срочного и дорогостоящего лечения, он решает принять предложение Тохи. Мечта об олимпийском золоте уходит на второй план, и Арлан оказывается втянутым в жестокий мир кулачных боёв, где непобежденным чемпионом является грозный и хладнокровный Никита Адай.

«Этот фильм поднимает темы семейных ценностей и силы духа, показывая, как преодолеть испытания и остаться верным себе. История о мужестве, дружбе и любви близка каждому, независимо от возраста или увлечений», — рассказывает автор картины Даулет Жумабаев, для которого «Арлан. Решающий раунд» стал дебютом.

«Я написал и срежиссировал этот фильм с большой страстью, так как являюсь огромным фанатом боевых единоборств и сам спортсмен. Очень рад, что Никита сдержал данное им слово и поддержал меня в моем дебютном проекте. Сцены боев с ним было легко снимать, так как он сам является разрядником по боксу и знает эту кухню изнутри», — добавляет режиссер.

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