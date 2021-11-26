Фестиваль российского искусства «Россия–Италия. Сквозь века» пройдет в Италии

С 5 по 7 декабря 2021 года в Италии, в городах Рим и Тарквиния, по традиции будет проходить проект Фестиваль российского искусства «Россия–Италия. Сквозь века» в рамках федерального проекта «Культурная миссия в Италии».

Проект был создан в 2004 году по случаю 500-летия установления отношений между Россией Италией. Его проведение способствует созданию благоприятного климата для развития взаимовыгодного сотрудничества и партнёрства, утверждения общих культурных, духовных и нравственно-этических ценностей народов России и Италии. Он служит основой создания благоприятных условий для развития диалога культур, укрепления культурных и духовных связей и межнациональных взаимоотношений.

Проект приурочен к престольному празднику святой великомученицы Екатерины. По традиции в программе будет представлен православный хоровой коллектив страны – Патриарший хор Храма Христа Спасителя, который выступит с концертной программой: 5 декабря в 18:00 в Храме Преображения Господня и Преподобного Антония Великого в Тарквинии и 7 декабря в 18:00 – в Российском центре науки и культуры в Риме

6 декабря в 17:00 в Российском центре науки и культуры в Риме состоится открытие Выставки «Толстой и Достоевский: диалог на расстоянии» из собрания Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве, посвященной творчеству выдающегося классика русской литературы – Ф.М. Достоевского, 200-летие которого отмечается в этом году. По окончании проекта выставка будет передана в дар Российскому центру науки и культуры в Риме.

Лев Толстой и Федор Достоевский были современниками, но так и не встретились. Эта личная невстреча стала одной из загадок золотого века русской литературы. Материалы выставки – фотографии и портреты, рукописи и письма, иллюстрации и издания произведений из фондов Государственного музея Л.Н.Толстого в Москве позволили обозначить точки сближения и отталкивания мыслей писателей, пересечения и расхождения траекторий творческой и личной судьбы. Цель выставки – предложить посетителю сделать свой выбор и найти свою разгадку личной невстречи двух великих современников.

Одним из ярких событий проекта является концерт молодых оперных солистов в Театре на Вилле Абамелек – резиденции Чрезвычайного Полномочного Посла России в Италии, который состоится вечером 6 декабря. В программе прозвучат произведения русских и итальянских композиторов в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов: Яны Федоровой (сопрано) и Ильи Хардикова (тенор), партия фортепиано – Сергей Семёнов.

Организаторы проекта – Министерство культуры Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» при участии Посольства Российской Федерации в Итальянской Республике, Посольства Российской Федерации при Ватикане, Российского центра науки и культуры в Риме. Фестиваль включен в программу официальных мероприятий Российско-Итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ.

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