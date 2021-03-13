Главной премьерой Wizart на EFM станет романтическая комедия «Руслан и Людмила». Этот мультфильм расскажет необычную историю принцессы Людмилы (в английской версии Mila), которая разрушает стереотипы о принцессах. Она не просто готова преодолевать трудности, но и способна менять мир вокруг себя. Эта героиня не из робкого десятка: сложности и приключения её не просто не пугают, а наоборот – мотивируют бесстрашно следовать намеченному пути. Ещё один проект, который Wizart презентует на предстоящем рынке – продолжение хорошо известной во всём мире франшизы «Снежная Королева 5». Зритель увидит знакомых персонажей в непривычных образах – студия провела работу над редизайном, потому что герои вновь станут детьми и отправятся в абсолютно новые приключения, которые точно понравятся зрителям. В небольшом интервью генеральный продюсер студии WizArt Владимир Николаев ответил на интересующие журналистов вопросы.
— Будет ли 2021 год насыщенным для вашей студии, много ли планируется новых проектов в целом?
– Новый год начался для Wizart как никогда насыщенно: мультфильмы студии вот-вот выйдут на самых глобальных стриминговых платформах востока и запада. Wizart удалось увеличить количество своих зрителей сразу в три раза, и теперь проекты российской анимационной компании увидят более 300 млн зрителей!
Среди проектов, которые Wizart выпустит в 2021 году, сразу два полнометражных мультфильма – «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» (английская версия названия – «Secret Magic Control Agency») и «Руслан и Людмила» (английская версия названия – «The Warrior Princess»).
Безусловно, Wizart продолжит удивлять и радовать своих поклонников. Следом за полнометражными картинами студия выпустит два сериала для детей разных возрастов:
«Огнеботы Тина» о приключениях очень необычной команды, а необычная она потому, что состоит из роботов-пожарных, которые имеют производственные недостатки, но учатся превозмогать их и даже спасают людей, попавших в неприятности; и «Рюкзачок» для малышей, которые вместе с главными героями – мелком, роботом и носочком, живущими в рюкзачке маленького мальчика, – будут познавать увлекательный мир окружающих их предметов.
— Какие основные вызовы возникают при продвижении анимационных фильмов на глобальный рынок?
Если ещё меньше 10 лет назад с выходом первой части «Снежной Королевы» рынок анимации не был таким конкурентным, то сейчас ситуация повернулась на 180 градусов. Из-за стремительного роста производства, появления огромного количества качественной анимации и даже, как следствие, создания отдельных премий по анимации со своим внушительным списком номинаций происходит кардинально новое. Наш главный вызов, с которым мы, очевидно, успешно справляемся, — улучшать качество проектов с каждым новым релизом. Искать и находить новые темы, увлекающие зрителей разных возрастов во всем мире. Ведь глобальный рынок требует актуальности, высокотехнологичности и интересности не только для ребёнка, но и для взрослого человека.
— Российские студии фокусируются, в основном, на CG – анимации (компьютерная графика)? Есть ли проекты в 2D – анимации?
– Wizart занимается производством 3D-мультфильмов.
— Поддерживает ли государство анимационные проекты, предоставляет ли финансирование?
– Это очень зависит от конкретного проекта. Все проекты Wizart были поддержаны Фондом Кино в разной степени. Сериалы получали поддержку от Минкульта. По некоторым проектам Wizart получал субсидию РЭЦ и Минэкономразвития для продвижения мультфильмов за рубежом. Поддержка анимации государством очень важна, поскольку без неё создание анимационного полнометражного фильма было бы затруднительным.
Материал предоставлен Ассоциацей анимационного киноОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.