Глав­ной премь­ерой Wizart на EFM ста­нет ро­ман­ти­чес­кая ко­медия «Рус­лан и Люд­ми­ла». Этот муль­тфильм рас­ска­жет не­обыч­ную ис­то­рию прин­цессы Люд­ми­лы (в ан­глий­ской вер­сии Mila), ко­торая раз­ру­ша­ет сте­ре­оти­пы о прин­цессах. Она не прос­то го­това пре­одо­левать труд­ности, но и спо­соб­на ме­нять мир вок­руг се­бя. Эта ге­ро­иня не из роб­ко­го де­сят­ка: слож­ности и прик­лю­чения её не прос­то не пу­га­ют, а на­обо­рот – мо­тиви­ру­ют бесс­траш­но сле­довать на­мечен­но­му пу­ти. Ещё один про­ект, ко­торый Wizart пре­зен­ту­ет на пред­сто­ящем рын­ке – про­дол­же­ние хо­рошо из­вес­тной во всём ми­ре фран­ши­зы «Снеж­ная Ко­роле­ва 5». Зри­тель уви­дит зна­комых пер­со­нажей в неп­ри­выч­ных об­ра­зах – сту­дия про­вела ра­боту над ре­дизай­ном, по­тому что ге­рои вновь ста­нут деть­ми и от­пра­вят­ся в аб­со­лют­но но­вые прик­лю­чения, ко­торые точ­но пон­ра­вят­ся зри­телям. В неболь­шом интер­вью ге­нераль­ный про­дюсер сту­дии WizArt Вла­димир Ни­кола­ев отве­тил на инте­ре­су­ю­щие жур­на­ли­стов вопросы.

— Бу­дет ли 2021 год на­сыщен­ным для ва­шей сту­дии, мно­го ли пла­ниру­ет­ся но­вых про­ек­тов в целом?

– Но­вый год на­чал­ся для Wizart как ни­ког­да на­сыщен­но: муль­тфиль­мы сту­дии вот-вот вый­дут на са­мых гло­баль­ных стри­мин­го­вых плат­формах вос­то­ка и за­пада. Wizart уда­лось уве­личить ко­личес­тво сво­их зри­телей сра­зу в три ра­за, и те­перь про­ек­ты рос­сий­ской ани­маци­он­ной ком­па­нии уви­дят бо­лее 300 млн зрителей!

Сре­ди про­ек­тов, ко­торые Wizart вы­пус­тит в 2021 го­ду, сра­зу два пол­но­мет­ражных муль­тфиль­ма – «Ган­зель, Гре­тель и Агент­ство Ма­гии» (ан­глий­ская вер­сия наз­ва­ния – «Secret Magic Control Agency») и «Рус­лан и Люд­ми­ла» (ан­глий­ская вер­сия наз­ва­ния – «The Warrior Princess»).

Бе­зус­ловно, Wizart про­дол­жит удив­лять и ра­довать сво­их пок­лонни­ков. Сле­дом за пол­но­мет­ражны­ми кар­ти­нами сту­дия вы­пус­тит два се­ри­ала для де­тей раз­ных возрастов:

«Ог­не­боты Ти­на» о прик­лю­чени­ях очень не­обыч­ной ко­ман­ды, а не­обыч­ная она по­тому, что сос­то­ит из ро­­бо­тов-по­­жар­­ных, ко­торые име­ют про­из­водс­твен­ные не­дос­татки, но учат­ся пре­воз­мо­гать их и да­же спа­са­ют лю­дей, по­пав­ших в неп­ри­ят­ности; и «Рюк­за­чок» для ма­лышей, ко­торые вмес­те с глав­ны­ми ге­ро­ями – мел­ком, ро­ботом и но­соч­ком, жи­вущи­ми в рюк­зачке ма­лень­ко­го маль­чи­ка, – бу­дут поз­на­вать ув­ле­катель­ный мир ок­ру­жа­ющих их предметов.

— Ка­кие ос­новные вы­зовы воз­ни­ка­ют при прод­ви­жении ани­маци­он­ных филь­мов на гло­баль­ный рынок?

Ес­ли ещё мень­ше 10 лет на­зад с вы­ходом пер­вой час­ти «Снеж­ной Ко­роле­вы» ры­нок ани­мации не был та­ким кон­ку­рен­тным, то сей­час си­ту­ация по­вер­ну­лась на 180 гра­дусов. Из-за стре­митель­но­го рос­та про­из­водс­тва, по­яв­ле­ния ог­ромно­го ко­личес­тва ка­чес­твен­ной ани­мации и да­же, как следс­твие, соз­да­ния от­дель­ных пре­мий по ани­мации со сво­им вну­шитель­ным спис­ком но­мина­ций про­ис­хо­дит кар­ди­наль­но но­вое. Наш глав­ный вы­зов, с ко­торым мы, оче­вид­но, ус­пешно справ­ля­ем­ся, — улуч­шать ка­чес­тво про­ек­тов с каж­дым но­вым ре­лизом. Ис­кать и на­ходить но­вые те­мы, ув­ле­ка­ющие зри­телей раз­ных воз­растов во всем ми­ре. Ведь гло­баль­ный ры­нок тре­бу­ет ак­ту­аль­нос­ти, вы­соко­тех­но­логич­ности и ин­те­рес­ности не толь­ко для ре­бён­ка, но и для взрос­ло­го человека.

— Рос­сий­ские сту­дии фо­куси­ру­ют­ся, в ос­новном, на CG – ани­мации (компь­ютер­ная гра­фика)? Есть ли про­ек­ты в 2D – анимации?

– Wizart за­нима­ет­ся про­из­водс­твом 3D-мультфильмов.

— Под­держи­ва­ет ли го­сударс­тво ани­маци­он­ные про­ек­ты, пре­дос­тавля­ет ли финансирование?

– Это очень за­висит от кон­крет­но­го про­ек­та. Все про­ек­ты Wizart бы­ли под­держа­ны Фон­дом Ки­но в раз­ной сте­пени. Се­ри­алы по­луча­ли под­дер­жку от Мин­куль­та. По не­кото­рым про­ек­там Wizart по­лучал суб­си­дию РЭЦ и Ми­нэко­ном­разви­тия для прод­ви­жения муль­тфиль­мов за ру­бежом. Под­дер­жка ани­мации го­сударс­твом очень важ­на, пос­коль­ку без неё соз­да­ние ани­маци­он­но­го пол­но­мет­ражно­го филь­ма бы­ло бы затруднительным.

Мате­ри­ал предо­став­лен Ассо­ци­ацей ани­ма­ци­он­но­го кино

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