В Москве состоялась пресс-конференция документального фильма «Святой Архипелаг»

Документальный фильм о жизни Соловецкого монастыря — ключевой точки в духовной географии России. Эти места отмечены историческими, культурными и духовными событиями, оставившими глубокий след в нашей истории и народной памяти. В картине затрагиваются глубинные смыслы бытия, веры, надежды и любви — вопросы, важные каждому человеку. Отдельной темой является трагическая, лагерная история Соловков. Находясь на далекой окраине России, архипелаг волею судьбы стал одним из мощнейших символов русского духа.

Съемочная группа и представители прокатной компании Кино.Арт.Про приняли участие в обсуждении и рассказали об особенностях работы над картиной. Фильм выходит в прокат 8 марта более, чем в 100 городах России. В этот же день пройдет петербургская премьера «Святого Архипелага» в кинотеатре «Аврора». Премьерные показы уже идут по всей стране, так, например, 5 марта премьеры состоятся сразу в 26 городах.

Спикерами в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» выступили режиссер картины Сергей Дебижев, композитор фильма Вячеслав Бутусов, продюсер, генеральный директор кинокомпании «Два капитана» Наталия Дебижева, а также управляющий партнер кинопрокатной компании «Кино.Арт.Про» Майя Манерова.

Фильм произвел глубокое впечатление на представителей прессы. С первых кадров поразило качество картинки: величественные виды Соловецкого архипелага, снятые в формате 6К, помогли запечатлеть богатство и тихую жизнь дикой природы, а сцены быта монастырской братии, ставшие частью киноповествования, благодаря особому доверию к съемочной группе, получились весьма достоверными. Размышления о вере и смысле бытия в искренних монологах монахов и священнослужителей и экскурс в трагическую историю Соловков стали почвой для нравственно-философской дискуссии.

Режиссер фильма Сергей Дебижев:

– Для нас удивительно то, как растет интерес к фильму. До «Святого Архипелага» ни один документальный фильм от России не получал главного приза на ММКФ. Фестивальные награды, конечно, помогают привлечь внимание к картине, но в нашем случае, это не главное. Кинематограф - оружие массового поражения, вопрос всегда, в чьих он руках. Увы, документалистика последних десятилетий страдает от отсутствия смыслов. Кроме того, не было ни сильных фильмов на религиозную тему, ни качественного кино о Соловецких островах. Наш фильм отвечает на давно возникший запрос зрителя посмотреть глубокое кино, и в этом, вероятно, кроется секрет общественного внимания к картине.

Композитор фильма Вячеслав Бутусов:

– Для меня предложение Сергея написать музыку к фильму, с одной стороны, не было неожиданным, с другой - я сразу почувствовал бремя ответственности. Нужно было создать музыку, которая бы соответствовала такому кропотливому многолетнему труду кинематографистов. Еще на черновом материале я стал понимать, что это очень качественная картина, я наслаждался кадрами, композицией. Мне было очень важно попасть в общее настроение картины и выполнить все пожелания режиссера. Сергей, как лоцман, проводил меня по каждым сценам, он продумывал содержание сцены, а я подхватывал смысл. Признаюсь, я выложился более, чем на сто процентов: материала создано было очень много, и далеко не все вошло в фильм. Планирую ли я и дальше писать музыку для кино? Теоретически я отношусь к этому с готовностью, но чтоб написать такой объем, который требуется полнометражной картине, нужно предварительно работать лет 5, чтобы накопить материал. Конечно, все будет зависеть от требований проекта. Например, академическая музыка для написания куда сложнее электронной, требуется серьезная проработка партитур. В «Святом Архипелаге» само изображение давало подсказку, это был интересный интерактивный процесс. Как сложится с другими проектами, пока сложно сказать.

Управляющий партнер кинопрокатной компании «Кино.Арт.Про» Майя Манерова:

– С документальным кино у нас в стране большой пробел, мало что из этого формата рассчитано на широкий прокат. У нас был опыт работы с документальными картинами в рамках направления КАРО.Арт, фактически все фестивали документального кино в стране проходят на площадке киноцентра «Октябрь», мы давно присматривались к этому направлению, замечали зрительский интерес. Например, очень хорошо у нас прошла программа посвященная Дзиге Вертову. И первый прокатный документальный фильм у нас был - «История гражданской войны» Дзиги Вертова. О «Святом Архипелаге» мы узнали благодаря ММКФ и сразу начали общение с авторами. На сегодняшний момент 100 городов подтвердили интерес к прокату картины, около 200 кинотеатров готовы показать фильм, многие хотят показать наше кино перед Пасхой, но мы также слышали мнения, что в Великий пост можно и нужно демонстрировать такую картину, поэтому фильм стартует уже сейчас. Я сама давно влюблена в Соловки и желаю зрителям увидеть их красоту.

Продюсер фильма, генеральный директор кинокомпании «Два капитана» Наталия Дебижева рассказала о сложностях съемочного процесса:

– Мы снимали фильм во время пандемии, когда Соловки были закрыты для посещения. Необходимо было получить специальное разрешение в администрации Архангельской области, нам отказали дважды, но потом все получилось. Но были и плюсы в том, что съемки велись в такой период: на Соловках не было туристов и можно было снимать спокойно, без лишнего вмешательства. Добираться до архипелага очень сложно. Зимой туда летает из Архангельска только маленький самолетик на 14 мест, на который действует большая квота у местных. Также на Соловках невозможно взять машину напрокат, кое-как нам удалось уговорить местного жителя дать нам квадроцикл, но на нем мог поместиться только один оператор с оборудованием, и ему пришлось освоить искусство управления этим транспортом.

Сергей Дебижев о работе оператора Алексея Немова:

– Операторы - люди полностью погруженные в процесс. Они должны работать в любых условиях и уметь ставить задачи самим себе. Наши операторы понимают, что надо снимать только особенные, волшебные кадры, нельзя тратить время на проходные. Чтобы передать волшебство мира, недостаточно обычного на него взгляда. Очень важно, чтоб оператор это понимал. Соловки особое место: наглость киношников там не работает, нельзя распоряжаться по-своему, нужно полностью отдаться на волю божественного провидения. И как только ты это понимаешь, вдруг все начинает происходить само собой. Например, когда нас привезли к белухам, многие местные сами удивились: они никогда не видели китов в таком большом количестве. Всё, с чем мы сталкивались на островах - было чудесным явлением. Но хочу предупредить наших зрителей: Соловки - не туристическое место, поездка на архипелаг - это настоящий паломнический подвиг. Нельзя ехать туда просто поглазеть.

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