Школа-студия при ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева займет здание Наркомата вооружений

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на приспособление под хореографическое училище помещений в историческом здании на 1-й Тверской-Ямской.

Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева был создан известным хореографом и балетмейстером в 1937 году. Это первый в мире профессиональный хореографический коллектив, который занимается художественной интерпретацией и популяризацией танцевального фольклора народов мира. В 1943 году при ансамбле открыли школу-студию (училище), выпускники которой по сей день составляют ядро коллектива.

Последние 10 лет училище занимает помещения в здании Концертного зала имени П.И. Чайковского на Тверской улице. В рамках поручения Президента России Владимира Путина от 2019 года «Создание условий для повышения качества образовательных услуг, сохранение традиций уникальной Моисеевской школы танца, сохранение интереса молодого поколения к народному танцу, отечественной культуре и творчеству, их развитию в России и за рубежом» школе было решено выделить отдельное шестиэтажное здание на 1-й Тверской-Ямской. Главгосэкспертиза рассмотрела проектные решения по реконструкции и приспособлению для современного использования нежилых помещений площадью 7 221,5 кв. м.

«Под студию-школу приспособят здание 1917 года постройки, где в 1938-1940 годах располагался Наркомат вооружений. Его фасад является частью парадного ансамбля улицы 1-я Тверская-Ямская и имеет архитектурно-историческое значение. Кроме того, это территория культурного слоя Тверской-Ямской слободы конца XVI – начала XVIII веков и Камер-Коллежского вала XVIII века. Все это учитывалось при разработке и экспертизе проектных решений», – рассказали эксперты Главгосэкспертизы России.

В здании хореографического училища обустроят спортивный зал для занятий ритмической гимнастикой, конференц-зал, учебные кабинеты иностранного языка, химии, программирования, музыкально-теоретических, общеобразовательных и других дисциплин, помещения видео- и звукозаписи, библиотеку с читальным залом и книгохранилищем, медиатеку, гримерную, костюмерную, административные, вспомогательные и другие помещения. Также здесь предусмотрены два танцевальных зала с возможностью объединения в единое пространство с эстрадой и трансформирующимися зрительскими местами.

Застройщик – Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Школа-студия (училище) при государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева». Генпроектировщик – ООО «Проектный институт развития мегаполисов».

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