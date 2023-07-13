Фестивальное движение победителей конкурса «Россия – взгляд в будущее» – обзор за июнь

Конкурс документальных фильмов «Россия – взгляд в будущее» стал одним из первых проектов Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), учреждённого Союзом кинематографистов РФ в феврале 2022 года. В июньском обзорном материале мы рассказываем о фильмах-победителях документального конкурса. Многие фильмы вошли в программы известных российских и зарубежных кинофестивалей, кинофорумов, успели завоевать первые награды, а также вышли в федеральный прокат.

В столичном киноцентре «КАРО 11 Октябрь» 31 мая состоялась премьера фильма «Тонкой Нитью» Софьи Горленко.

«Тонкой Нитью» – кино-импровизация от создателей картин «Атлантида Русского Севера» и «Сказки о маме». Эти фильмы стали хитами докуфикшна и собрали полные залы по всей России.

Главные герои – художники, дизайнеры одежды и кутюрье. В новелле, снятой в Карелии, в этой роли выступает парижско-московский дизайнер одежды Маша Андрианова. В Башкирии – этнограф и художник по костюмам Салима Усманова. В Удмуртию отправляется уроженка этих мест, современная художница Паладдя Башурова. Русский Север представляет кутюрье Фрол Буримский. И в завершающей фильм новелле в Коми – современная художница Алиса Горшенина, известная как Элис Хуэлис, которая раскрывает глубинную суть всех фрагментов повествования. Все они идут по пути рефлексии и переосмысления уходящей культуры, становясь участниками древних обрядов и свидетелями исчезающего уклада жизни.

Здесь драма и комедия переплелись тонкой нитью с народной философией, печалью и красотой народной культуры, старинными знаками и их новыми прочтениями. Съёмки картины проходили летом 2022 года в удаленных местах республики Карелия, Коми, Башкортостан и Удмуртии, а также в регионе Русского Севера, представленного Вологодской и Архангельской областями. Коренные жители этих мест сохранили подлинные культурные традиции своего народа. Таким образом, было создано пять новелл, где каждый из героев находится в поиске ответов и путей.

Жители северной столицы увидели фильм 4 июня, в отеле «Англетер».

Картина завоевала специальный приз программы «Переплетения» XVII Международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского за исследование границ кинематографа, искусства и дизайна.

В кинотеатральный прокат докуфикшн «Тонкой нитью» вышел 22 июня 2023 года. Дистрибьютор – компания Reflexion Films.

На XVI Чебоксарском международном кинофестивале фильм «ЕВСЕЕВ: признание ценою в жизнь» Андрея Огородникова был отмечен специальным дипломом жюри «За трепетное отношение к истории национальной культуры».

Главный герой – этнограф и фольклорист Тимофей Евсеев (Евсевьев), труды которого составляют культурное наследие марийского края, а Национальный музей Республики Марий Эл по праву носит его имя. Тимофей Евсеевич одним из первых попытался разгадать загадки марийской вышивки, познать национальный быт и язык, а также приоткрыть завесу тайн обрядов жизненного цикла своего народа. Собранные им более века назад этнографические коллекции и рукописные материалы составляют золотой фонд марийской традиционной культуры и значимы не только для марийского народа, но и для всего финно-угорского мира.

Документальный фильм «Чудомобиль» Валентины Коровниковой был отобран в программу Student World Impact Film Festival (SWIFF). Всего на кинофестиваль поступило 13 тыс. заявок из 120 стран мира. Картина также представлена на Amazon Prime Video.

Герои фильма – артисты петербургских театров, которые решают создать «Чудомобиль детям» – благотворительный проект для детей из детских домов, интернатов и хосписов. Они переделывают жигули-шестерку в ярко-красный кабриолет и делают его передвижной площадкой для спектакля. На протяжении шести лет Чудомобиль каждый год выезжает в детские дома. Ребята играют спектакль и дарят подарки детям. За время фильма раскрываются личные истории каждого из героев, и оказывается, что и для них самих этот проект становится отдушиной.

Документальная кинолента «Балалайка 2.0» режиссеров Руслана Махмуд-Ахунова и Владимира Бучинского была отобрана модераторами популярного сервиса «Кинопоиск». На платформе можно найти справку о фильме с ссылками на публикации.

Фильм повествует о молодом музыканте, балалаечнике Данииле Воронкове. Он выступает на улице и в небольших клубах. Увлечение балалайкой изменило его жизнь: он приехал из Москвы в Ульяновск, где благодаря деятельности нескольких людей возник центр возрождения балалайки – открылась мануфактура и единственный в мире музей балалайки. Теперь Даниил Воронков – часть этого культурного феномена.

Впервые закрытый показ фильма состоялся в Международный день кино, 28 декабря 2022 года, в Ульяновске. 25 апреля «Балалайка 2.0» дебютировала во внеконкурсной программе 45-го Московского международного кинофестиваля, в Малом зале Центрального Дома кинематографистов. В мае 2023 года фильм вошел в конкурсную программу VI Крымского открытого фестиваля документального кино «КрымДок», а также во внеконкурсную программу VII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон».

Фильм «Клятва» Нану Тлисова так же начал своё путешествие по международным киносмотрам и уже завоевал первые награды.

Картина рассказывает о спортивной школе «Яматэ» для детей и подростков в г. Черкесске, которая практикует стиль «Кёкусинкай» – один из самых трудных и жёстких видов карате. В этом городе существует «Общество высшей истины», наставником которого вот уже более 10 лет является хрупкая девушка Елена Мурадова, обладатель дана «Мудрости». За полвека своего существования карате прочно утвердилось среди единоборств, неизменно привлекая большое количество зрителей.

Картина отмечена на VII Международном фестивале «ЧелоВечное кино» дипломом студенческого жюри за «Лучший неигровой фильм». Еще одну награду документальная лента получила на III Международном молодежном видеофестивале «Цифра», где удостоилась специального диплома «За высокий профессионализм и духовность».

Также фильм «Клятва» вошел в конкурсную программу Beausoleil Côte d'Azur International FICTS Festival du Cinéma Sportif; отобрана в программу Student World Impact Film Festival и Short documentary film festival Bistre Reke (Clear Rivers).

С 14 по 17 июня в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума на «Ленфильме» прошел фестиваль народов Севера «Душа России».

15 июня в рамках презентации кино Мурманской области на фестивале «Душа России» состоялся показ фильма «Арктик-джаз» Елены Васюковой (продюсерский центр «Северный характер»).

Герой фильма, руководитель мурманского джазового клуба Виктор Абрамов, потерял жену. Это случилось почти одновременно с утратой фестиваля «Арктик-джаз», но он не сдался и в 70 лет пошел работать дворником. Так в его жизнь вернулся ритм. Абрамов решает вернуть джазовый фестиваль в Мурманск, возобновляет старые связи, встречается с прежними партнерами и новыми начальниками.

В конце июня на Международном фестивале документального кино «Докер» были представлены фильмы программы российского кино «Док Станция» – 15 удивительных историй со всех уголков страны.

В программу фестиваля вошли также и пять фильмов-победителей конкурса документального кино «Россия – взгляд в будущее»: «Водяная» Вилюры Исяндавлетовой, «Женщина-охотница» Надежды Захаровой, «Клятва» Нану Тлисова, «Коллекционер» Сергея Климова, «Король бакланов» Дарьи Разумниковой.

Героиня фильма «Водяная» живет и работает в башкирской глубинке почтальоном, где до сих пор есть деревни, не отмеченные на картах. Дорог к ним тоже нет. Единственное, что связывает эти маленькие населенные пункты, – река. И чтобы доставить жителям почту, большую часть своей жизни героиня проводит на воде. Летом она развозит письма и корреспонденцию на моторной лодке, зимой – на снегоходе «Буран» по льду замерзшей реки. Когда-то река унесла ее мужа, и с этой болью женщина живет многие годы.

Женщина-охотница Надежда Златина живёт одна в тайге на севере Пермской области. В перерывах между охотой она пишет и выпускает на собственные средства краеведческие книги. Что побудило Надежду взять в руки ружьё и начать убивать диких зверей и птиц в тайге? Почему она предпочитает одиночество?

Герой фильма «Коллекционер» Анатолий Сивак живет в небольшом городке. У него есть тяжелая работа: он сортировщик на мусороперерабатывающем заводе. А ещё Анатолий коллекционирует игрушки времен СССР и мечтает создать свой музей.

Картина «Король бакланов» рассказывает о маленьком Андрее, который растет в семье орнитологов и мечтает изучать птиц и их язык. Но однажды мальчик узнает, что птицам на Байкале угрожает опасность.

Также в программе «Док Станции» состоялся показ фильма «Цифровое бессмертие» (реж. Никита Аниськин, Владимир Головнев) из альманаха «Опытным путем».

Саша Осипович, внук советского изобретателя, живет в уральском Кунгуре. Под присмотром деда-инженера он с детства занимался радиотехникой. Умирая, дедушка попросил внука создать его цифровую копию в теле робота. Так Александр начинает большой эксперимент – создание настоящего «терминатора».

В Большом зале Центрального Дома кинематографистов 14 июня состоялся показ фильмов-победителей конкурса документального кино «Россия – взгляд в будущее» (ФПРК).

Организаторами мероприятия выступили: Союз кинематографистов России и Фонд поддержки регионального кинематографа.

Зрителям увидели картины «Заур и музыка» (реж. Алексей Кобылков), «Чудомобиль», «Архангельск – Северный креативный путь» (реж. Алексей Головков), «Защитники духа» (реж. Александра Богучарская), «Профессор Гиберт» (реж. Дмитрий Семибратов).

Герой фильма «Заур и музыка» окончил физико-технический факультет и никогда не думал, что свяжет свою жизнь с музыкой. Заурбек Демеев не мог даже и предположить, что будет сам изготавливать музыкальные инструменты и учить этому искусству детей. Сегодня в Северной Осетии мало кто не знает его историю, а село Тарское, где Демеев открыл мастерскую, стало символом возрождения традиций. Его ученики освоили мастерство изготовления осетинских национальных инструментов и стали исполнять песни на аланском – языке, который во многих местных семьях уже начали забывать. Со временем при мастерской возник и собственный ансамбль, который уже приглашают на выступления в разные районы республики.

Картина «Профессор Гиберт» рассказывает о киноведе, профессоре Григории Гиберте. После окончания учебы во ВГИКе он вернулся в свой родной регион и стал главным экспертом по истории кино на юге России. Профессора знают и уважают не только в Краснодарском крае, но и соседних кавказских республиках, тысячи его выпускников обожают своего мастера.

Фильм «Архангельск – Северный креативный путь» – это история о людях, которые не ждут от судьбы подарков, а сами ищут свой путь. Архангельск – прекрасное место для создания современных центров уличного искусства и проектов, связанных с суровым северным морем. И пусть большую часть года здесь холодно и серо, но благодаря «людям с мечтой» это прекрасное место, чтобы разбавить «серость и квадратность улиц чем-то ярким и необычным».

Героиня фильма «Защитники духа» Анна Короб – фотограф-документалист. Она занимается поиском в российских провинциях затерянных святынь. Своей полноценной исследовательской работой она привлекает людей к проблеме сохранения культурного и исторического наследия России, защите единого духа и символа нации.

В конкурсной программе 22 Байкальского Международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина представлен научно-популярный фильм «Кокколито. Танцующие над бездной» Владимира Марина.

Фильм рассказывает об арктической экспедиции Института океанологии РАН на исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш». В центре истории – микроводоросль «кокколитофорида». Мириады кокколитофорид наполняют воды Арктики и делают на время цветения воду в океане бирюзовой. Удивление при встрече с этим необыкновенным явлением во время арктических походов и стало отправной точкой для создания фильма.

Режиссёр проекта Владимир Марин известен фильмами о живой природе. Картины «Краткое пособие по воспитанию дельфинов», «Одиссея миров», «Сто шкур неубитых медведей», «Тайна белого беглеца», «Несейка. Младшая дочь», «Птицы Мирослава», «Как приручить медведя» и многие другие его работы стали лауреатами самых разных кинофестивалей.

С 28 июня по 1 июля в рамках форума регионального кинематографа «Новый вектор» в Светлогорске состоялись бесплатные кинопоказы документальных фильмов, снятых при содействии ФПРК. Мероприятие прошло при поддержке Минкультуры России, Правительства Калининградской области и Президентского фонда культурных инициатив.

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