Органный концерт состоится в Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых

У органа в Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых три клавиатуры, тут и четырех рук может быть мало! Известные московские музыканты Анастасия Черток и Олеся Кравченко с легкостью делят органную скамью и представляют программу, в которой прозвучат оригинальные сочинения для органа в четыре руки (да, такие тоже есть!) и переложения известных симфонических произведений. Способность органа имитировать тембры разных музыкальных инструментов дает возможность по-новому услышать такие шедевры, как «Времена года» Вивальди и «Болеро» Равеля.

Программу вечера откроет транскрипция одного из концертов Антонио Вивальди из цикла «Времена года» — «Зима», которая в подробностях «рассказывает» нам, как видели и как ощущали это прекрасное время итальянцы начала XVIII века.

Владение искусством регистровки, позволяющее находить оригинальные звуковые сочетания, раскрываются самым неожиданным образом в знаменитом «Болеро» Мориса Равеля.

Кроме того, Анастасия Черток и Олеся Кравченко включили в свою программу музыку современников, чтобы продемонстрировать весь путь развития искусства игры в четыре руки. В завершении концерта прозвучит соната французского композитора Жюльена Бре, полностью соответствующая высказыванию Эрнеста Хемингуэя о том, что Париж — это праздник, который всегда с тобой.

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