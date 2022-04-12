ФиксиКИНО возвращается в кинотеатры!

В российские кинотеатры возвращается совместный проект группы компаний «Рики» и кинокомпании Пионер – «ФиксиКИНО». Новый выпуск выйдет в российский кинопрокат с 28 апреля.

Напомним, совместный проект ГК «Рики» и Кинокомпании Пионер стартовал в мае 2021 года. Выпуски детского сборника «ФиксиКИНО» посмотрело более 135 000 кинозрителей по всей России.

Всего на большие экраны вышло 4 выпуска с любимыми героями российских анимационных сериалов «Фиксики», «Смешарики» и образовательного проекта «Бодо Бородо» о веселом горе-учителе, который не умеет читать и писать, но может научить всему в шутливой интерактивной форме. В рамках релиза также состоялась премьера комедийного проекта для дошкольников «ДиноСити» про повседневную жизнь города динозавров и его обитателей.

Новые выпуски оригинального сборника будут обновляться и выходить в кинотеатрах каждый месяц. Каждый релиз будет представлен в удобном для юных зрителей формате – 45 минут экранного времени.

Актуальное расписание сеансов и материалы апрельского выпуска станут доступны на официальном сайте проекта fixikino.ru в ближайшее время.

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