«Томшин Бэнд» устроят «Восстание машин» в стиле хард-рок

30 марта российско-канадский коллектив «Томшин Бэнд» выпустил на всех цифровых платформах свой четвертый студийный альбом «Восстание машин». И уже скоро будет возможность «заценить» свежие треки не онлайн, а вживую. 21 апреля стены Ритм Блюз Кафе будет сотрясать мощнейший концерт «Томшин Бэнд» — презентация нового сборника. Не пропустите! Рок-н-ролл живее всех живых.

Концептуальный альбом состоит из 10 треков продолжительностью 40 минут, объединенных захватывающей сюжетной линией. По секрету скажем, что главный лирический герой пластинки влюбляется в девушку, которая постепенно превращается в бездушного робота, пока наконец полностью не утратит человеческие черты, став машиной.

«Нравственный посыл альбома продолжает тему предостережения человечества от его необузданного эго. К каким последствиям может привести всеобщая роботизация и подмена собственного интеллекта искусственным? Мы похожи на первобытных существ в пещере, случайно добывших огонь. Пока он мал, он греет. Но стоит его раздразнить, он становится больше, и от него нет спасения», — отметил лидер «Томшин Бэнд» Владимир Томшин.

Обложка альбома «Восстание машин» имеет метафорическое значение. Это не только визуализация текста заглавной песни, но и выражение эмоций на языке кистей и красок. Автором обложки стал друг коллектива «Томшин Бэнд», художник Всеволод Белый-Волк. Именно он создал визуальное оформление предыдущей пластинки «КарлСон».

«У художника получилась фантазия на тему возможного ближайшего будущего человечества. Просто, без пафоса», — отметил Владимир Томшин.

«Томшин Бэнд», как отличные шеф-повара, подавали свой новый альбом «Восстание машин» красиво и порционно, не все сразу, а давая распробовать. Так, выход полноформатного альбома предварял отдельный релиз заглавного трека «Восстание машин» 23 марта.

Музыканты успевают совмещать запись с масштабным гастрольным туром по городам и московскими клубными концертами. График выступлений постоянно обновляется и публикуется в сообществах «Томшин Бэнд».

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