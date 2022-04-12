Музей истории ГУЛАГа и Московская школа современного искусства представляют выставку-интервенцию «Сохранить как…»

Проект в Музее истории ГУЛАГа – переосмысление молодыми художниками тяжелейшего периода истории XX века и связанных с ним контекстов. Выставка откроется 20 апреля и продлится до 22 мая 2022 года.

Катя Нефедьева, Таня Патренина. Письма домой

Выставка-интервенция студентов-художников Московской школы современного искусства «Сохранить как…» стала результатом преддипломного образовательного блока «коллективная практика». Этот модуль направлен на исследование групповой художественной деятельности как таковой, ее практические подходы и стратегии, разработку коллективного проекта и его реализацию в выставочном пространстве. Художники объединились в группы и обращаются к экспозиции Музея истории ГУЛАГа и связанным контекстам, осмысляют их и создают собственное высказывание в диалоге с существующей экспозицией.

История ГУЛАГа и массовых репрессий — тяжелое наследие советского прошлого ,которое до сих пор влияет на жизни людей и развитие страны. Признание случившихся репрессий и сохранение памяти о миллионах уничтоженных людей — длительный и сложный процесс, но только так общество может «исправить ошибку» прошлого и не допустить ее повторения в будущем.

Группа D2. Алиса Джусоева и Кристина Дзидария. Капсула времени

Подобно персональному компьютеру, предлагающему опции сохранения файла, художники предлагают свои место/формат/название/и т.д. для сохранения истории. Ведь от параметров сохранения зависит доступность файла в будущем.

Группа авторов «Оля, Юля и Артем» (Ольга Махно, Юлия Юркова и Артемий Роккель) предлагает интуитивные рассуждения на тему исторических событий, через взаимодействие с памятью, чувственное восприятие и философию современного стоицизма. Катя Антанович и Наталья Межерицкая работают с проблемами памяти, правды и неправды, навязыванием гражданской позиции и ответственности, а также с вопросами последствий влияния прошлого на настоящее.

Группа III (Екатерина Долгина, Дарья Верина и Оксана Вишонкина) говорит о том, как важно помнить о людях и событиях, сохранить Личность. Группа D2 (Алиса Джусоева и Кристина Дзидзария) представляет результат размышлений на тему, как не повторить трагический опыт. Группа «Точка зрения» (Эмма Цугунян и Ольга Демидова) создает жизнеутверждающие лаконичные минималистичные объекты. Группа «Смотри наверх» (Ксения Флейшер и Лариса Преображенская) создает метафору выживаемости и преодоления суровых жизненных условий. Катя Нефедьева и Таня Патренина говорят о боли людей с помощью текста писем, написанных заключенными. Рита Валова единственная выступает сольно и отдает дань памяти всем погибшим.

Всего на выставке будет представлено более 25 произведений, выполненных в различных медиа: живопись, видео, перформанс и др.

Ольга Махно, Юлия Юркова и Артемий Роккель. Без названия

«Избегая отстраненного взгляда на болезненные события прошлого, выставка «Сохранить как…» призвана продемонстрировать вариативность художественной рефлексии, сконцентрированной на проблеме памяти. Разделяя ключевое положение memory studies о том, что прошлое является не стабильным конструктом, а процессом; что память отдельных сообществ, как и общества в целом, подвергается постоянной реорганизации в соответствии с запросами современности, авторы (объединившись в группы) предлагают собственные интерпретации экспозиционного нарратива. Переосмысление сегодняшних практик коммеморации, конструирование индивидуальной и коллективной идентичности, рассмотрение «Большой истории» через истории конкретных людей («History» vs story), критический анализ травматичных событий советской действительности и сами возможности «сохранения» важных событий в памяти современного человека, находящегося в дихотомичной реальности — вот далеко не весь список важных тем, поднятых художниками», – расссказывает директор Московской школы современного искусства, куратор выставки Михаил Левин.

«Музей истории ГУЛАГа находится в постоянном поиске нового языка для рассказа о теме сталинских репрессий. Помимо выставок музей проводит спектакли, концерты, перфомансы, издает книги, в том числе и комиксы. Современное искусство, безусловно, также способно помочь человеку осмыслить произошедшие события. Работы студентов-художников Московской школы современного искусства дополняют постоянную экспозицию музея, добавляют новый слой, наталкивающий на размышления, проживание самых разных эмоций и чувств», – рассказывает заместитель директора по развитию Музея истории ГУЛАГа Анна Стадинчук.

Екатерина Антанович, Наталья Межерицкая. Фрагмент инсталляции «Прошито».

К выставке будет напечатан зин и открыта его интернет-версия. В рамках проекта пройдет публичная программа. Расписание событий появится позже на сайте проекта.

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