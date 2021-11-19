Филипп Киркоров, Анастасия Макеева, Анджелина Джоли, Бари Алибасов и Полина Гагарина в программе «Светская хроника»!

Как звезды защищают себя от ковида? А кто, наоборот, пренебрегает всеми правилами? Из-за чего Филиппа Киркорова не пустили на борт самолета в Дубае? Как артисты зарабатывают во время пандемии? И что за бизнес в Турции открыла Анастасия Макеева?

Бари Алибасов младший заявил: у его отца новый роман! Мужчина считает, папа влюбился в свою помощницу! Неужели эту пару действительно связывают не только рабочие отношения? Чем Елена очаровала продюсера? Как Бари Каримович развлекается на реабилитации? Что по поводу всей этой ситуации думает его экс-жена Лидия Николаевна? И почему фамилию скандального шоумена запрещено упоминать в доме Шукшиных?

Полина Гагарина впервые появилась на публике с новым бойфрендом! Какие отношения на самом деле связывают артистку и саунд-продюсера? Правда, что певица спасает своё имущество от раздела с Дмитрием Исхаковым? И удалось ли бывшим супругам договориться о воспитании дочери Мии?

Брэд Питт и Анджелина Джоли продолжают выяснять отношения! В чём голливудский актер обвинил бывшую жену? Правда, что она использует детей для самопиара? Неужели младшая дочь звезды передумала менять пол? И с кем папарацци застали актрису на свидание?

Узнавайте первыми новости из жизни своих кумиров. Программа «Светская хроника» на Пятом канале 19 ноября в 23:45.

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