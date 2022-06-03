Фильм «Джейн Б. глазами Аньес В.» режиссера Аньес Варда выходит в прокат

16 июня впервые в российский прокат выйдет культовый фильм «Джейн Б. глазами Аньес В.» режиссера Аньес Варда («Клео с 5 до 7», «Без крыши, вне закона»). Это фильм–портрет певицы, актрисы и иконы стиля Джейн Биркин глазами «бабушки новой волны» Аньес Варда во всем многообразии непостоянства. Картина является как посвящением Джейн Биркин, так и всему кинематографу, представленным калейдоскоп вымысла и смыслов, в котором хочется заблудиться.

Все началось с письма, которое Джейн Биркин отправила Аньес Варда после просмотра «Без крыши, вне закона» (1985). Оно было написано на эмоциях, получилось неразборчивым и требовало расшифровки. Варда предложила Биркин встретиться и обсудить все вживую. Во время последующей беседы, певица поделилась с режиссером своими тревогами по поводу своего грядущего сорокалетия. Аньес, в ответ, предложила Джейн сделать портрет, ведь это — «идеальное время и чудесный возраст». Тогда же и была задумана уникальная концепция фильма, который нарушал все клише обыкновенных экранных биографий, в которых интервью всегда чередуется с видеонарезкой уже вышедших и известных картин.

Варда задумала снять сцены из фильмов, которых не было, сопроводив их заранее подготовленными и отрепетированными интервью. Французскую культуру в кадре олицетворяют Серж Генсбур, Жан-Пьер Лео («400 ударов», «Мужское-женское») и Филипп Леотар («Элиза», «День шакала»). Международную поп-культуру, сюжеты, связанные с Тарзаном и легендарными комиками немого кино Лорелом и Харди. Но самое важное, это то, насколько разной предстает перед зрителем Джейн Биркин — в кадре она оказывается то уязвимой и слабой, то храброй и смелой, то чуткой и романтичной. Актриса меняет маски так же, как бывает изменчива и женщина. В череде этих неповторимых и удивительных ролей скрывается настоящая Джейн, а зрителю остается только догадаться, где именно сама Джейн.

Этот раскованный, полный внутренней творческой свободы портрет, не только запечатлел во всей красе икону стиля Джейн Биркин такой, какой ее в те годы не видели и не могли себе представить поклонники, но и в очередной раз подтвердил, насколько выдающимся художником была Аньес Варда. Автор в фильме неотделим от музы, своего натурщика, а зритель, в свою очередь, наблюдает на экране вдохновенный симбиоз двух выдающихся женщин своего поколения.

Премьера фильма состоялась в 1987 году во французских кинотеатрах, а фестивальная судьба в год выхода ограничилась показами на смотрах в Иерусалиме и Торонто. Впоследствии, «Джейн Б. глазами Аньес В.» стал не только настоящим сокровищем для поклонников творчества Джейн Биркин, но и получил масштабную кинокритическую ревизию.

Когда восемь лет назад в Америке состоялась серия специальных показов фильма по случаю его выхода на одном из популярных стриминг-сервисов, Аньес Варда была очень огорчена этим фактом и говорила следующее: «Я могу получить Золотую пальмовую ветвь, но я не могу получить широкого проката, такое противоречие». К счастью, у российского зрителя появилсь возможность увидеть «Джейн Б. глазами Аньес В.» на большом экране появилась!

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