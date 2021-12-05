Премия «На Благо Мира» объявила победителей

В Музее Победы состоялась запись торжественной церемонии Премии «На Благо Мира». В этом году победителей было решено объявить в формате телевизионной телепередачи.

4 декабря в 18:00 на ресурсах Премии, а также на Первом Российском Национальном канале и канале «Просвещение» показана двухчасовая яркая и разнообразная программа с оглашением лауреатов. Обладателем Гран-При стал режиссер полнометражного анимационного фильма «Огонек-Огниво» Константин Щекин.

Каждый победитель получил свою награду из рук известного и уважаемого артиста или деятеля культуры. Победителей награждали: в номинации «Видеоролики» – певица Леся Ярославская и композитор Григорий Гладков, «Любительская песня» – певица и композитор Любаша и певец, народный артист Российской Федерации Бедрос Киркоров, «Театр» – актриса театра и кино Ирина Лачина, «Художественное кино. Дебют» – актер и телеведущий, заслуженный артист России Александр Олешко, «Художественная литература» – основатель ИА и издатель газеты «Музыкальный Клондайк», генеральный директор «Арт–Центр Плюс», координатор образовательных проектов UNESCO в России Елена Лащенко, «Художественное кино» – актриса театра и кино, сценарист, продюсер Дина Корзун, «Профессиональная песня» – певица, актриса театра и кино, поэт Виктория Белова, «Познавательная литература» – певица Мария Девятова, «Интернет-сайты» – психолог, актриса, режиссёр, радиоведущая Ольга Калашникова, «Анимация» – эстрадный певец и композитор Руслан Алехно, «Документальное кино» – режиссер неигрового кино, автор проекта «Неизвестные герои Севера» Борис Дворкин, «Телевидение» – продюсер телеканала ПНРК Анна Третьякова. Гран-При вручили руководитель Премии, актриса, общественный деятель Инна Гомес и основатель Премии, писатель, общественный деятель, социальный философ Александр Усанин. Режиссером церемонии по уже сложившейся традиции выступила продюсер Премии, актриса Ольга Дунаева. На этой церемонии многие участники праздничного концерта выступали в компании партнера Премии – детского музыкального театра «Домисолька», художественными руководителями которого являются Иван Жиганов и Ольга Юдахина.

Песня «Миру на благо», получившая Специальный приз и ставшая официальным гимном Премии, прозвучала на торжественной церемонии в исполнении её автора, Анастасии Бубновой и ее детского коллектива «Палитра».

Участниками музыкальной части торжественного мероприятия стали Григорий Гладков, Родион Газманов, Ирина Лачина, Диана Гурцкая, Александр Олешко, Руслан Алехно, Алина Яровая, Любаша, Леся Ярославская, Александр Кушнир.

Ниже мы публикуем список лауреатов Премии «На Благо Мира»-2021:

Гран-При – п/м мультфильм «Огонек-Огниво». Константин Щекин.

Видеоролики

1 место Страна простора. Мария Ганькова;

2 место Внук героя. Марина Таргакова;

3 место Хоккей без границ. Денис Шаблий;

Познавательная литература

1 место Волшебные сказки о детях-героях. Светлана Примак;

2 место Рецепт счастья. Сергей Лазарев; Михаил Лазарев;

3 место Помогатор по русскому: как говорить правильно. Любовь Гараз.

Художественная литература

1 место Гном Гильом и лунный котенок. Григорий Кружков;

2 место Сказки для и про особенных детей. Татьяна Маркинова;

3 место Чтобы помнили… Надежда Кузнецова.

Интернет-Сайты

1 место Музкуб. Владимир Кальян;

2 место Строгино не склоняется! Анна Христочевская;

3 место ГАУК Республики Бурятия Республиканская детско-юношеская библиотека.

Теле/видеопередачи

1 место Жить для других. Алена Рожкова;

2 место В поисках бога. Светлана Крючкова. Телеканал «Спас»;

3 место ProFan. Врач ветеринарной медицины. Татьяна Риснянская.

Спецприз – Родные люди из Германии. Александр Минаков.

Документальное кино

1 место Прикосновение. Ваге Согоян. Артур Варданян;

2 место Парикмахер добра. Ирина Минигалеева;

3 место Я убегаю на фронт. Владимир Потапов.

Художественное кино

1 место Смотри как я. Егор Сальников;

2 место Клятва. Роман Нестеренко, Татьяна Мирошник, Елена Калинина;

3 место Ванька. Игорь Мельников;

Специальный диплом – Корица. Наталья Лебедева.

Художественное кино. Дебют

1 место Крошка. Сергей Тютин;

2 место Двое. Олег Андросов («Лисарт»);

3 место Самостоятельный. Светлана Семенова.

Анимация

1 место Хранитель маяка. Галина Лыжова («Фристайл»);

2 место Сторожевой пес Верный. Дмитрий Чирков;

3 место Бабушкин кактус. Яна Анциферова;

Специальный диплом – Мама не любит папу. Надежда Меркушева.

Профессиональная песня

1 место Включите свет. Леонид Агутин;

2 место В мире людей. Niletto;

3 место Память. Елена Воробьева;

Спецприз Миру на благо. Анастасия Бубнова.

Любительская песня

1 место Васильки. Надежда Берестова;

2 место 40 ватт любви. Олег Булгак;

3 место Велосипедная история. Даниил Хачатуров.

Театр

1 место Путешествие муравьишки. Роман Львович;

2 место Дикий. Театр Дождей;

3 место Девочки. Алексей Чумаков;

Специальный диплом – Сон смешного человека. Николай Ринбург.

Посмотреть видеозапись торжественной церемонии награждения можно на сайте Премии и в Youtube на канале Премии.

Фото — Елена МОРОЗОВА

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