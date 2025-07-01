Фильм «Мусоргский. Отверженный гений» получил «Гран-при» Международного теле-кинофорума «Новая реальность»

Документальный фильм «Мусоргский. Отверженный гений», созданный ООО «Эй Пи Диджитал» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), получил «Гран-при» конкурса Международного теле-кинофорума «Новая реальность».

Документальный фильм «Мусоргский. Отверженный гений» вышел в свет весной 2025 года. Фильм — часть одноименного мультиформатного проекта, который также включает в себя биографический лонгрид, документальный сериал, графические видеоролики и видео-подкасты. Проект «Мусоргский. Отверженный гений» приурочен к 185-летию со дня рождения великого композитора.

Модест Мусоргский – гениальный русский композитор, участник знаменитой «Могучей кучки», которая 150 лет назад сделала его звездой мирового уровня. Музыка Мусоргского настолько опередила время, что даже его гениальные друзья Николай Римский-Корсаков и Александр Бородин не смогли её понять и оценить по достоинству. Модест Петрович умер в возрасте всего 42 лет, фактически брошенный всеми: друзьями, коллегами, семьей.

«Мусоргский. Отверженный гений» входит в цикл мультиформатных проектов «Великие русские композиторы», созданный при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Цикл проектов рассказывает о творчестве и судьбах российских композиторов, их влиянии на мировую культуру. В 2023 году вышел в свет проект «Планета Рахманинов», а в 2024 — «Римский-Корсаков. Полёт». Недавно в этот цикл был включён одобренный АНО «ИРИ» проект «Три жизни Сергея Прокофьева» о судьбе известного русского композитора, искавшего свое место в разных частях света, но вернувшегося на Родину. Премьера проекта запланирована на 2026 год.

Генеральные продюсеры проекта – Виктор Денисюк и Евгений Мелентьев. Руководителем и шеф-редактором проекта выступил Николай Табашников, режиссер документального фильма — Екатерина Заерок, автор сценария — Наталья Газизова.