Фильм «Песня для Евы» появился на «Кинокарте России»

«Песня для Евы» стала первой кинокартиной, снятой в Калужской области, нашедшей своё отображение в рамках нового масштабного проекта «Кинокарта России», созданного «Кино-Театр.Ру» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») совместно с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

У «Калугафильм» теперь есть своё пространство на Кинокарте, и все желающие могут совершить виртуальную прогулку по местам съёмок фильма «Песня для Евы». На Кинокарте отражены следующие локации: мемориал к 600-летию Калуги (Шарик); улица Кирова; улица Театральная; Музейно-краеведческий комплекс «Усадьба Золотарёвых»; Музей-заповедник Полотняный завод. Фотографии со съёмок сопровождает краткий рассказ о том, какие эпизоды снимались в этих локациях.

Интерактивный проект «Кинокарта России» – это онлайн-карта значимых для киноиндустрии географических мест. Благодаря ей можно узнать, где снимались известные российские кинопроекты. Интерактивная карта была запущена в середине мая этого года. За два месяца на ней было отмечено 830 локаций. Они отражают места съемок 432 советских, российских и зарубежных фильмов и сериалов в 42 регионах.

В планах авторов проекта – разработка киномаршрутов по отмеченным локациям. Первый был составлен по киноточкам Ивановской области. Он включает места съемок 25 советских и российских фильмов, его протяженность составляет 550 км. Региональные туристические компании уже приступили к разработке киноэкскурсий на основе отмеченных мест.

«Мы очень рады, что первым Калужским фильмом на «Кинокарте России» стал наш фильм «Песня для Евы», – отметил генеральный продюсер «Калунафильм», режиссёр Алексей Мячиков. – Мы снимали это кино с огромной любовью к Калуге и её жителям, и было очень приятно слышать зрительские отзывы о том, как красиво в картине показан наш любимый город. Мы горячо приветствуем появление такого замечательного и важного проекта как «Кинокарта России», который объединит все важные локации советского и российского кинематографа. Постараемся, чтобы пространство «Калугафильм» на Кинокарте постоянно пополнялось новыми объектами. И также надеемся, что все фильмы, снятые в Калужской области, появятся в этом интерактивном пространстве».

«Наша Кинокарта очень динамично развивается и получила позитивный отклик у представителей индустрии, – рассказал главный редактор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов – Мы представили наш проект на нескольких ключевых кинофорумах от Владивостока до Калининграда и везде нам оказывали очень теплый прием. Мы видим, что карта вызывает интерес как у профессиональной аудитории, так и у простых зрителей. Мы рады, что смогли положить начало энциклопедии мест съемок отечественного кино, создать живую платформу и нацелены продолжать этот проект, который будет прирастать новым функционалом и приносить пользу всем, кто по-настоящему любит кино!»

Фильм «Песня для Евы» был снят продюсерским центром «Калугафильм» в 2021 году. Презентация картины состоялась 28 августа 2022 года в Инновационном Культурном Центре в рамках празднования Дня города Калуги. В сентябре 2022 года фильм принимал участие в 20 Открытом российском фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске (конкурс «Лаборатория незавершённых проектов») и был удостоен Диплома жюри «За доброе кино».

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