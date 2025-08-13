Фильм Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно» уже в сети!

Сегодня в сети стали доступны все серии одного из самых необычных российских авторских проектов года «Путешествие на солнце и обратно».

«Путешествие на солнце и обратно» — первый многосерийный проект Романа Михайлова, в нем снялись популярные артисты разных поколений: от Олега Чугунова, Марии Мацель, Александры Киселевой, Льва Зулькарнаева и Марка Эйдельштейна до Любови Аксеновой, Дарьи Екамасовой, Федора Лаврова, Олега Рязанцева и многих других.

Фильм создан при поддержке Д.М. — друга режиссера, который предпочитает оставаться анонимным.

Первые три главы 7-серийного фильма, по-новому рассказавшего о 90-х, зрители увидели онлайн 16 июля 2025 года, а оффлайн премьера состоялась 20 апреля 2025 года при поддержке K24 в рамках 47-го ММКФ: кино демонстрировали целиком в течение одного сеанса в 5,5 часов.

Снятый по мотивам собственного романа Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет» (книга получила в 2021 году премию Андрея Белого), 7-серийный «Путешествие на солнце и обратно» сложно поместить в жанровые рамки — как и всё, что делает режиссер. Фильм-трип, фильм-эксперимент, фильм-попытка ухватить неуловимое ощущение пылающего, словно солнце, времени, которое сожгло множество молодых ребят и навсегда обожгло других.

Ниже мы публикуем кадры из фильма:

Фото © START