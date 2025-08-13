Сериал Алексея Головкова «Россия – пути времени» – научпоп о древних животных России

В сети вышел научно-популярный сериал Алексея Головкова «Россия – пути времени», лауреата конкурса документальных проектов ФПРК 2023 года.

«Сериал – о древних мирах России, об уникальных местах, которые составляли территорию нашей страны в древности, и о животных, её населявших», – отметил режиссёр.

Альманах состоит из пяти эпизодов, рассказывающих об экспедициях российских палеонтологов и их древнейших загадочных находках. Главные герои отправляются в захватывающее путешествие сквозь миллионы лет в далёкое прошлое России. Они знают, что от

бескрайней сибирской тайги до побережья Балтийского моря скрыты следы давно исчезнувших миров. Чтобы пройти по следам звероящеров и динозавров, увидеть морских монстров – трилобитов, – побывать в пещере первобытных людей, им предстоит пересечь просторы самой большой страны в мире.

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Архангельской области, Якутии, Башкортостане, Тыве.