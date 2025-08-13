VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Сериал Алексея Головкова «Россия – пути времени» – научпоп о древних животных России

пути времени - научно-популярное кино
Фото предоставленно пресс-службой ФПРК

В сети вышел научно-популярный сериал Алексея Головкова «Россия – пути времени», лауреата конкурса документальных проектов ФПРК 2023 года.

«Сериал – о древних мирах России, об уникальных местах, которые составляли территорию нашей страны в древности, и о животных, её населявших», – отметил режиссёр.

Альманах состоит из пяти эпизодов, рассказывающих об экспедициях российских палеонтологов и их древнейших загадочных находках. Главные герои отправляются в захватывающее путешествие сквозь миллионы лет в далёкое прошлое России. Они знают, что от
бескрайней сибирской тайги до побережья Балтийского моря скрыты следы давно исчезнувших миров. Чтобы пройти по следам звероящеров и динозавров, увидеть морских монстров – трилобитов, – побывать в пещере первобытных людей, им предстоит пересечь просторы самой большой страны в мире.

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Архангельской области, Якутии, Башкортостане, Тыве.

