«ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ»: Иммерсивная выставка произведений искусства нового поколения

В Центре современного искусства М’АРС открылся фантастический выставочный проект, раскрывающий неожиданную концепцию эволюции биологического мира, – «ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ».

Интеграция цифровых технологий в ментальность человечества неизбежно трансформирует окружающую действительность, влияет на ход развития всего живого – людей, животных и растений. Digital-художники, являясь адептами технологической мысли, представляют современному зрителю природу будущего – эстетически прекрасной футуристической среды, наполненной причудливыми формами жизни, меняющими самовосприятие индивидуумов.

«ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ» – художественное пространство, сформированное с помощью различных инструментов цифровых технологий, в которое инкрустированы произведения искусства, существующие как в физическом, так и виртуальном измерениях.

Коллекцию выставки «ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ» составляют AR-скульптуры, интерактивные, световые и site-specific инсталляции, а также уникальный кинетический объект, реагирующий на дыхание человека, и масштабная композиция, составленная из цифровых панно, разработанных на основе алгоритмов машинного обучения.

Вопросы эстетизации и гуманизации технологий, поднятые художниками, развивает музыкант Mirror Without Mirror, экспериментирующий в стилистике ambient. Плейлист создан специально для фантастического проекта.

Иммерсивная выставка «ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ» даёт возможность зрителю взаимодействовать, входить в полный контакт с иллюзорной Вселенной и неминуемо преобразовывать реальный мир.

«ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ» – это утопическая реконструкция будущего планеты или провидческий манифест digital-фантастов? Ответ станет очевидным на выставке.

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