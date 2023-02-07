ШКОЛА ДИЗАЙНА НИУ ВШЭ ОТКРЫВАЕТ БАКАЛАВРИАТ В ЕРЕВАНЕ

В 2023 году Школа дизайна НИУ ВШЭ открывает новое направление HSE ART AND DESIGN SCHOOL INTERNATIONAL с собственным представительством в Ереване (Армения). Первой образовательной программой станет совместный с Российско-Армянским (Славянским) Университетом бакалавриат «Коммуникационный дизайн». Цель программы — объединить в одном пространстве всех, кто хочет получить актуальное дизайн-образование на русском языке.

Что такое «Коммуникационный дизайн»?

Коммуникационный дизайн — это одно из главных направлений в дизайне, связывающее бренд и аудиторию. Коммуникационный дизайнер придумывает и реализует визуальные и графические решения, создает айдентику и визуальные коммуникации бренда. Практически все, с чем мы ежедневно сталкиваемся: от логотипов и плакатов до мерча и книг — это продукты коммуникационного дизайна.

Как проходит обучение?

Принципиальная особенность обучения в Школе дизайна — проектный подход к образованию. С первого занятия наши студенты под руководством кураторов групп из числа дизайнеров-практиков развивают системное, концептуальное мышление и начинают работать над собственными проектами, параллельно овладевая необходимым профессиональным софтом и набирая теоретическую базу по истории и теории искусства и дизайна. Таким образом, за четыре года бакалавриата наши студенты проходят путь от новичков с нулевыми знаниями и опытом в дизайне до арт-директоров с профессиональным портфолио, включающим проекты по реальным брифам.

Академическим руководителем программы стал Игорь Гурович — графический дизайнер, сооснователь дизайн-бюро Ostengruppe, активный участник международных конкурсов и биеннале, лауреат престижных профессиональных премий.

«Мы создаем международную Школу, и сейчас наша основная задача — сформировать новые условия и возможности для развития интеллектуальной деятельности и живого учебного процесса, в который будут вовлечены студенты и преподаватели из разных стран. Мы верим, что наших сил и контактов хватит на то, чтобы интегрировать новую школу в число продвинутых европейских и азиатских академий. Конечно, обучение будет выстраиваться по регламентам и стандартам ВШЭ. За десять лет Школа дизайна НИУ ВШЭ доказала, что умеет учить, наши студенты побеждают в главных международных дизайн-конкурсах и фестивалях: ADCR Awards, World Brand Design Society, D&AD New Blood Awards, LIME, Среда и десятках других, поэтому мы можем быть полезны и здесь».

Учебный процесс сохранит основные образовательные принципы Школы дизайна НИУ ВШЭ:

проектный подход . В небольших группах под руководством кураторов с функцией арт-директоров студенты обсуждают свои проекты, предлагают идеи, выстраивают концепции, параллельно изучая инструменты, компьютерные программы, с помощью которых можно превратить свои идеи в конкретный продукт;

. В небольших группах под руководством кураторов с функцией арт-директоров студенты обсуждают свои проекты, предлагают идеи, выстраивают концепции, параллельно изучая инструменты, компьютерные программы, с помощью которых можно превратить свои идеи в конкретный продукт; карта креативных компетенций. Учебная программа предполагает постепенное усложнение проектов: включает в себя азы дизайн-проектирования на I курсе, после чего студенты переходят к специализациям, в которых им интереснее развиваться, работают с реальными брифами и на IV курсе создают комплексные проекты, готовые к реализации;

Учебная программа предполагает постепенное усложнение проектов: включает в себя азы дизайн-проектирования на I курсе, после чего студенты переходят к специализациям, в которых им интереснее развиваться, работают с реальными брифами и на IV курсе создают комплексные проекты, готовые к реализации; цифровое портфолио . В Школе дизайна НИУ ВШЭ запущена открытая система портфолио, прозрачная для всех — абитуриентов, студентов, преподавателей, внешних пользователей: в ней студенты создают и защищают проекты, следят за своим профессиональным прогрессом, участвуют в общих экзаменационных просмотрах вместе со студентами всех кампусов Школы, что гарантирует единый подход к оценке качества работ. Также портфолио позволяет студенту участвовать в конкурсах и коллаборациях, находить потенциальных заказчиков и работодателей;

. В Школе дизайна НИУ ВШЭ запущена открытая система портфолио, прозрачная для всех — абитуриентов, студентов, преподавателей, внешних пользователей: в ней студенты создают и защищают проекты, следят за своим профессиональным прогрессом, участвуют в общих экзаменационных просмотрах вместе со студентами всех кампусов Школы, что гарантирует единый подход к оценке качества работ. Также портфолио позволяет студенту участвовать в конкурсах и коллаборациях, находить потенциальных заказчиков и работодателей; ресурсная база. Для получения наиболее эффективных образовательных результатов большинство занятий проходит в качественно оборудованных компьютерных классах, в мастерских студенты расширяют свой художественный диапазон, а кроме профильных дисциплин могут посещать межкампусные онлайн-вариативы Школы дизайна: от инфографики и гейм-дизайна до иллюстрации и видео.

Поступить на программу в Ереване можно по результатам ЕГЭ и диктанта по русскому языку. Прием документов начнется 15 мая и продлится до 18 августа 2023.

Узнать подробности можно на сайте НИУ ВШЭ.

О Российско-Армянском (Славянском) университете

Программа запускается совместно с Российско-Армянским (Славянским) университетом, который входит в число лидирующих высших учебных заведений как в Армении, так и по региону. В рейтинге QS EECA (Emerging Europe and Central Asia) University Rankings РАУ уверенно улучшает позиции и на сегодня существенно обогнал все ведущие вузы страны. Одно из приоритетных направлений деятельности Российско-Армянского (Славянского) университета — развитие международного сотрудничества. Университетом подписаны договоры о сотрудничестве с порядка 60-ю ведущими вузами и организациями Российской Федерации и зарубежья.

О Школе дизайна НИУ ВШЭ

Школа дизайна НИУ ВШЭ — подразделение Высшей школы экономики, ведущее образовательное учреждение в области дизайна, моды и искусства в России. Мы преподаем современные дизайн-навыки и учим главному секрету успеха — не действовать по шаблону, а думать системно, строить концепции, принимать решения, знать правила профессии для того, чтобы нарушать их лучше всех. Сегодня у нас учатся более 5000 студентов, в структуру Школы входят 4 кампуса в разных городах, более 15 образовательных направлений.

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