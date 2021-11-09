Онлайн-кинотеатр KION сообщает о цифровой премьере дебютного фильма Любови Мульменко «Дунай» с Надеждой Лумповой и Ненадом Васичем в главных ролях. Фильм доступен для просмотра по модели EST.

По сюжету фильма интровертная русская девушка Надя едет в отпуск в Белград, населенный экстравертными сербами. Она всю жизнь живет по плану, а белградцы живут в свое удовольствие. Сначала Надю затягивает в роман с местным парнем Нешей, а потом и в его расслабленный, полубродячий образ жизни. Она принимает импульсивное решение бросить надоевшую работу и Москву ради любви, свободы и Белграда. И этой любви, и этой свободе предстоит пройти проверку реальностью, которая всегда оказывается сложнее наших ожиданий.

Съемки фильма проходили в Сербии, которая была неслучайно выбрана в качестве места съемок. Любовь Мульменко сама хорошо знает город и говорит по-сербски.

Премьера ленты состоялась в рамках 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

Кинокартина стала дебютной режиссерской работой Любови Мульменко, которая известна прежде всего как сценарист таких проектов как «Верность» Нигины Сайфуллаевой, «Про любовь. Только для взрослых» Анны Меликян, «Комбинат «Надежда»» Наталии Мещаниновой, «Гипноз» Валерия Тодоровского, а также выступила соавтором драмы «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, получившей главный приз в программе «Особый взгляд» на Каннском фестивале.

Главные роли исполнили русская актриса Надежда Лумпова, сербские актеры Ненад Васич, Душан Мамула, Сири Тереза Солли и другие. Режиссер и сценарист фильма – Любовь Мульменко. Оператор – Михаил Хурсевич. Продюсер – Валерий Тодоровский.

Посмотреть, чем закончится драма о любви и свободе, можно в онлайн-кинотеатре KION уже сейчас.

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