Фильмы «Культурная комедия», «Поехавшая» и «Я делаю шаг» представят в Таджикистане

Фильмы «Культурная комедия», «Поехавшая» и «Я делаю шаг» представлены таджикским зрителям на Днях российского кино в Таджикистане. Мероприятие организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Дни российского кино стали частью мероприятий II Национальной кинопремии «Тоджи Сомон», которую проводит государственное учреждение «Точикфилм» («Таджикфильм») под патронажем Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Бесплатные кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Навруз» и «Кайхон» (г.Душанбе).

Новинка 2024 года «Культурная комедия» от режиссера Владимира Котта впервые будет представлена в рамках Дней российского кино за рубежом, которые организует РОСКИНО.

Фильм в стиле «роуд-муви» «Поехавшая» режиссера Антона Маслова покажет зрителям историю, основанную на реальных событиях: приключениях велопутешественницы Анны Смолиной и ее таксы Капы, которые в 2017 году добирались в Магадан через всю страну.

Мелодрама «Я делаю шаг» Ольги Акатьевой – это фильм про преодоление себя. Сюжет рассказывает о молодом провинциальном учителе литературы с дислексией.

Благодаря программе Дней российского кино этого года многие таджикские зрители познакомятся с российскими городами, смогут вместе с героями отправиться в путешествие по России: к примеру, съемки фильма «Поехавшая» проходили в 170 локациях восьми российских регионов: от Москвы и Нижнего Новгорода до Алтая, Башкирии и Байкала; большинство сцен «Культурной комедии» снимали в Перми, мелодраму «Я делаю шаг» – в Пскове и Москве.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова: «О перспективах развития культурного взаимодействия России и Таджикистана мы недавно говорили с министром культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатториён в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. В частности, интенсивно развивается кинематографическое партнерство. На разной степени подготовки находятся сразу несколько совместных кинопроектов: это и приключенческая драма «Тишина в горах», и совместный проект России, Таджикистана и Ирана «Рыба на крючке». Также в Таджикистане планируется провести часть съемок первой полномасштабной российской экранизации поэмы «Василий Теркин».

«Второй год подряд РОСКИНО сотрудничает с организаторами национальной кинопремии «Тоджи Сомон», которые проводят также и одноименный международный кинофестиваль, и мы рады показать таджикской аудитории новинки российского кино. Кроме того, наша компания работает с киноиндустрией Таджикистана в рамках Меморандума о сотрудничестве между РОСКИНО и Государственным учреждением «Точикфилм» («Таджикфильм»), заключенного в 2023 году, и реализация совместных проектов в сфере продвижения национальных фильмов является важным направлением этой работы. В этом году программа Дней российского кино включает фильмы комедийного жанра, которые, тем не менее, поднимают серьезные вопросы, и я надеюсь, зрители найдут в этих картинах повод не только улыбнуться, но и задуматься над важными проблемами взаимоотношений», – говорит генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Помимо Дней российского кино, в рамках кинопремии пройдут показы фильмов из Таджикистана, Ирана, Белоруссии. Программа Национальной кинопремии включает заседание совета директоров киностудий, где планируется обсуждение в том числе и вопросов копродукции, а также международный питчинг, где будут представлены проекты совместного производства.

Вручение I Национальной кинопремии «Тоджи Сомон» состоялось в 2022 году. Проведение премии чередуется с кинофестивалем: первый Душанбинский Международный кинофестиваль «Тоджи Сомон» прошел в октябре 2023 года. Организаторами выступили государственная организация «Точикфилм» («Таджикфильм») и администрация города Душанбе. Целью фестиваля стали поддержка творческой молодёжи, обмен опытом, повышение квалификации молодых кинематографистов, разработка совместных проектов, укрепление и расширение международных связей в киноиндустрии в рамках «Программы развития кино Республики Таджикистан на 2023-2027 годы». Одним из призеров киносмотра стала российский режиссер Татьяна Колганова (номинация «Лучший режиссер» за фильм «Признак долгожданного счастья»).