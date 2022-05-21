Финальный сезон «самого вкусного» сериала «ИП Пирогова» на START

7 июня 2022 года на START состоится премьера четвертого, заключительного сезона «самого вкусного» сериала «ИП Пирогова». За три года героиня Елены Подкаминской — домохозяйка Вера, открывшая собственный бизнес — стала ролевой моделью для множества зрительниц, а сам сериал — одним из самых успешных комедийных проектов на START.

К полюбившимся героям в прощальном сезоне добавятся новые персонажи в исполнении Кристины Кучеренко («Смычок», «Кухня. Война за отель», «Фитнес», «Моя большая тайна») и Яна Цапника («Последний министр», «Полярный», «Модный синдикат»), а в роли самих себя можно будет увидеть Дениса Клявера и Глюкозу.

Бизнес Веры Пироговой (Елена Подкаминская) лежит в руинах: помещение опечатано, доверие клиентов подорвано. Члены семьи готовы взяться за любое дело, лишь бы немного подзаработать, но сама Вера во что бы то ни стало намерена вернуть репутацию и любимое кафе. В надежде выиграть 3 000 000 рублей и выкупить кондитерскую она участвует в кулинарном шоу «Лучший кондитер России». Однако соревнование оборачивается чередой не самых приятных сюрпризов. В личной жизни тоже все непросто: у Андрея (Александр Константинов) появилась девушка Женя (Кристина Кучеренко) и Вера поневоле оказывается втянута в борьбу не только за бизнес, но и за любовь.

В четвертом сезоне к команде присоединился и актер Ян Цапник. Он предстанет в образе ведущего кулинарного шоу «Лучший кондитер России», с которым у главной героини сложатся не самые простые отношения. «Мой герой циник и мизантроп, но он фанат своего дела. Он потратил невероятное количество сил, чтобы “Лучший кондитер России” стал успешным проектом. Теперь каждый, кто может как-то навредить его детищу, становится врагом. А героиня Лены Подкаминской делает вещи, которые, по мнению ведущего, портят репутацию шоу», — рассказывает Цапник.

Финальный сезон «ИП Пирогова» подарит зрителям несколько звездных камео: судьба сведет Веру с Денисом Клявером и Глюкозой. На экран вернутся и самые яркие герои прошлых сезонов. Но в центре внимания традиционно останутся коллизии семьи Пироговых. Так, Валя (Дмитрий Лысенков) и Саша (Ксения Теплова) окажутся в суде, чтобы бороться за право воспитывать собственного сына. Дочь Веры Юля (Василина Юсковец) будет стремиться во взрослую жизнь, что станет дополнительной головной болью для всей семьи. А дед (Александр Панкратов-Черный) вновь попытается очаровать давнюю пассию Надежду (Елена Валюшкина), используя самые неочевидные способы.

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