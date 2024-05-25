«Фолия» – французская драма с Даниилом Воробьевым

Фильм французского режиссера Шарля Герена Сюрвиля «Фолия», одну из главных ролей в котором сыграл российский актер Даниил Воробьев. «Фолия» – история личностного кризиса, потерянной любви и зашедших в тупик отношений, рассказанная в красивейших пейзажах Сицилии.
Проект получился по-настоящему международным: снял картину французский режиссёр Шарль Герен Сюрвиль, главные роли, помимо Даниила Воробьева, сыграли итальянец Стефано Кассетти и француженка Манал Исса, а также актриса из Гонконга Анита Чуи. Картина уже была тепло принята на Московском международном кинофестивале 2023 года.