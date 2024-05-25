«Комичка – хорошо!»: Варвара Щербакова рассказала о своем отношении к феминитивам, хэклерам и народным образам

24 мая гостьей студии шоу «УТРО.ТНТ» стала комик и участница проекта «Женский Стендап» Варвара Щербакова. Анатолий Цой, который наконец занял кресло ведущего утренней программы, признался, что ему нравятся пародии Варвары на народные образы:

«Я просто с ума схожу по народным образам Варвары! Думаю, все зрители обожают моменты, когда она начинает пародировать».

Цой сразу задал Варваре провокационный вопрос, как ее представлять – комик или комикесса и, как она в целом относится к феминитивам.

Варвара Щербакова: «Я – комик, и мне повезло! Слово «комикесса» мне не нравится. Как только ко мне не обращаются… И «стендаповка», и «комикесса»… Но вот «комичка» – хорошо!».

Также Варвара рассказала ведущим о том, как она начинает свое утро:

«Утро – мое самое любимое время дня, я ранняя пташка. У меня голова варит только утром, вечером уже нет. Я люблю рано вставать, пить кофе, гулять с собачкой – ее зовут Милагрос, сокращенно Милли, как героиню из «Дикого ангела».

После этого Цой выдал большой эксклюзив: оказывается, музыкант снялся в фильме с Натальей Орейро, который выйдет только в конце следующего года.

Кроме того, в студии «УТРО.ТНТ» Щербакова вспомнила самое начало своей карьеры в стендапе:

«Я работала с детьми – была педагогом, вожатой и воспитателем в лагере, руководителем смены, руководителем подросткового клуба. Я поступила в педагогический, уже после того, как получила высшее образование, проучилась там месяц. Но потом я решила, что мне нужно переезжать в Москву. Переехала, искала здесь работу, связанную с детьми – я думала, что это мой путь и другого пути у меня нет. А потом пришла к Руслану Мухтарову на «Открытый микрофон» – было потрясающе! Второй раз выступила – было великолепно! А в третий – отвратительно. И я поняла, что надо редактировать себя, что-то делать».

Ведущие утреннего шоу расспросили Варвару, откуда она берет свои четко бьющие в сердца зрителей народные образы:

«Это все, конечно, жизнь. Я выросла в Хабаровске, видела и знаю много людей, которые работали на рынке. Короче говоря, эти люди есть, и они каждый день нас радуют. Недавно я ехала в метро, меня пнула бабка, а дед тыкнул зонтиком – будто в компьютерной игре сохранился».

А также Щербакова рассказала о своем отношении к хэклерам – людям, которые пытаются смутить комиков своими репликами на выступлениях:

«Моя позиция такая: если ты артист и избрал этот путь, ты должен понимать, что это твой зритель. Этот зритель выбрал тебя, ты выбрал его. Я не могу с ними бороться, я должна их принимать. Поэтому мы общаемся по полчаса до начала концерта, это называется “разогрев”. Я люблю это время посвятить зрителям, которые хотят диалога. К тому же, всегда ценно, когда шутка рождается в моменте».