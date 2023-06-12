Фольклорный Центр «Москва» стал обладателем награды «Хорошее место» от «Яндекс. Бизнес»

... и завершил 24-й сезон!
В первом акте прозвучали жизнеутверждающие шедевры мировой музыки 20 века в авторской аранжировке Валерия Константиновича Петрова, которые были созданы специально для оркестра народных инструментов. Программу исполнял Русский оркестр популярной музыки «Мастера России».
Во втором – зрителя ждала популярная программа фолк-мюзикл «Алатырь».
Театр, основанный Людмилой Рюминой, всегда выступал за поддержку традиционной народной культуры, сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, популяризацию энто-культурного достояния народов великой многонациональной России, защиту и укрепление семейных ценностей.
Заслуги «Фольклорного Центра «Москва» высоко оценил «Яндекс. Бизнес», который ежегодно вручает награды местам с самым высоким рейтингом по отзывам посетителей. В 2023 году награда «Хорошее место» была вручена театру. Это означает, что рейтинг «Фольклорного Центра «Москва» один из самых высоких.
После летних каникул «Фольклорный Центр «Москва» обещает новую насыщенную программу в юбилейном – 25 сезоне.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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