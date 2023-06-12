В музее-квартире А.Н. Толстого представлена выставка «Охотник милосердный и ретивый»

Охоту русские писатели и поэты любили. Чего стоят «Записки охотника» Ивана Тургенева, «Псовую охоту» Николая Некрасова, или сцены из «Антоновских яблок» Ивана Бунина. Алексей Николаевич Толстой всё же любил больше охотничьи байки и рассказы. Особое внимание стоит обратить на его охотничий дневник.

Вселенная охоты – звуковая и наглядная – представлена на двух этажах выставки. Конечно, вспомнили юбиляра этого года – Михаила Пришвина. Он, как известно, тоже любил охоту. Не обошли вниманием и Константина Паустовского. Уж кто-то, а Паустовский Среднюю полосу России умел описывать как никто другой. «Мещерская сторона», «Повесть о лесах», «Михайловские рощи» полны романтического света и тепла.

Никуда не уйти от иллюстративного сопровождения. Иллюстраций, произведений живописи, фотографического материала в выставочном пространстве много: Орест Верейский, Николай Сверчков... Классика ХХ века соседствует вместе с произведениями современных художников, такая связь обогащает охотничью тему, не дает ей уйти в книжность и излишнюю академичность.

Иллюстрации и картины Аллы Высотской и Александры Галиуллиной – художников нашего времени – привносят новые краски и свежий взгляд. Конечно, посетители увидят и немало интересных предметов: портсигар Алексея Толстого, берестяной короб Михаила Пришвина. Ещё одна подтема – таёжная охота из «Угрюм-реки» Вячеслава Шишкова тоже визуально представлена на выставке. Одним словом, выставка звучит и дышит.

Выставка завершит работу 26 июля 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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