Знак «Морское наследие России» появится на борту НИС «Космонавт Виктор Пацаев»

Генеральный директор Музея Мирового С.Г. Сивкова, директор КОИХМ Е.С. Манюк, капитан НИС «Космонавт Виктор Пацаев» С.Р. Кононов

Заместитель председателя Межведомственной комиссии по морскому наследию Морской коллегии при Правительстве РФ, генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова передала знак Екатерине Манюк, директору Калининградского областного историко-художественного музея, который сейчас занимается содержанием судна.

Последнему сохранившемуся судну космической связи, которое ошвартовано на набережной Музея Мирового океана, в 2016 году присвоен статус объекта культурного наследия. Добиться этого позволила активная работа музейщиков и поддержка ветеранов космического флота. Решение отметить судно еще и знаком «Морское наследие России» по предложению Светланы Сивковой принято на заседании Межведомственной комиссии в 2023 году. Этот знак присуждается военным кораблям, гражданским судам, береговым сооружениям, сыгравшим значительную роль в истории российского флота. Он установлен на объектах морского наследия в разных регионах страны, знаком отмечены в том числе суда Музея Мирового океана – НИС «Витязь», ледокол «Красин» и подводная лодка Б-413.

«Кроме кораблей Музея Мирового океана, знак можно увидеть, например, на «Авроре», судне «Коммуна» в Севастополе или на маяке в Балтийске. Этот знак – своего рода оберег, который означает, что этот объект - достояние нации, он должен сохраняться в веках и находится под защитой Морской коллегии», - сказала Светлана Сивкова, поблагодарив сотрудников Калининградского областного историко-художественного музея и экипаж НИС «Космонавт Виктор Пацаев» за заботу об уникальном корабле, вклад в дело популяризации морского наследия.

За создание экспозиций и сохранение судна благодарности получили и сотрудники Музея Мирового океана.

Вскоре знак «Морское наследие России» будет размещен на борту НИС «Космонавт Виктор Пацаев».