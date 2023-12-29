В Музей Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ передали новые экспонаты

Музей Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ пополнился новыми экспонатами. Коллекционер и политолог Никита Томилин передал музею коллекцию предметов, связанную с разными периодами истории охраны первых лиц государства.

В фондах музея появились редкие фотографии, запечатлевшие руководство НКВД и Комендатуры Московского Кремля (1939 год). Среди прочего — нагрудные значки, изготовленные в честь памятных дат, пропуска в Кремль (1930–1958 годы), книга воспоминаний Павла Дмитриевича Малькова — советского военного деятеля, занимавшего в годы Октябрьской революции и Гражданской войны должности коменданта Смольного и Кремля.

Первые письменные сведения о существовании подразделений великокняжеской и царской охраны относятся к правлению Ивана Грозного. В 1881 году впервые в истории России было образовано специальное ведомство, занимающееся охраной первых лиц государства. 27 мая 1996 года был принят закон Российской Федерации «О государственной охране», в соответствии с которым была создана Федеральная служба охраны Российской Федерации.

В январе 2021 года основан Музей Гаража особого назначения. В нем собрано более 50 уникальных автомобилей, обслуживавших глав Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Каждый автомобиль — свидетель эпохи: от императорских Delaunay-Belleville и Mercedes и советских моделей ЗИС и ЗИЛ до современных машин «Аурус» и мотоциклов Почетного эскорта. Среди центральных экспонатов музея — «Аурус Сенат лимузин», доставивший Владимира Путина на торжественную церемонию вступления в должность Президента России в мае 2018 года.