Фонд «Гольфстрим» провел благотворительный аукцион на фестивале Back to Fashion

В отеле Azimut Olimpic Plaza в Москве состоялся новогодний праздник моды и красоты Back to Fashion, в рамках которого БФ «Гольфстрим» провел благотворительный аукцион, лоты для которого предоставили звездные друзья фонда. Средства, вырученные от звездных лотов пошли в пользу благотворительного фонда «Гольфстрим» на оплату реабилитации детей с особенностями здоровья.

Лот пальто от Astromoda

Изюминкой вечера стал благотворительный аукцион от благотворительного фонда «Гольфстрим». Лоты, представленные на торги, восхищали своей оригинальностью.

Гоночный костюм, шлем и аксессуары от народного артиста России Дмитрия Певцова, эксклюзивный трибьют-альбом ПИПЛ про/to PURPLE российское посвящение DEEP PURPLE от «Фонд поддержки одарённых детей и молодежи Игоря Сандлера», пальто с авторской росписью в стиле импрессиониста Винсента Ваг Гога от бренда одежды Astromoda, коллекция новогодних сережек от первого бренда гипоаллергенных украшений из пластика Slonvish.

Особый ажиотаж модной публики вызвал необычный лот – доска для гвоздестояния от «Доски Садху Senseys». За него началась жаркая торговля, в результате которой победа досталась президенту «Ралли Club GT» Екатерине Карсаковой. На сцене она тут же и начала практику гвоздестояния для заряда энергией и укрепления здоровья.

Актриса театра, кино и озвучивания Лина Иванова, голосом которой говорят Эмма Уотсон и её персонаж Гермиона Грейнджер из саги о Гарри Поттере лично представила свой лот — картину, вышитую своими руками.

Традиционно, крылатая фраза Федора Михайловича Достоевского «Красота спасет мир» стала лейтмотивом праздника моды и красоты Back to Fashion. Вниманию гостей были представлены коллекции: элегантных платьев в стиле арт-деко Мadammel couture, струящиеся халаты в стиле бохо от Lovelyme, актуальные в зимнем сезоне шубы от дизайнера Веры Череповой и яркое шоу стилиста-парикмахера Андрея Вишневского совместно с брендом вечерних платьев Fama Clamosa. В течении вечера у гостей была возможность лично пообщаться с дизайнерами и совершить покупки.

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