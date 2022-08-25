Фонд поддержки регионального кинематографа представлен в Кыргызстане

Председатель Совета Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына приняла участие в открытии кинокластера «Иссык-Куль – озеро мира», который провёл свою работу 18-21 августа в Кыргызстане.

Проект «Иссык-Куль – озеро мира» реализуется по инициативе международного отдела Союза кинематографистов России, в рамках государственной политики Кыргызстана, направленной на поддержку национального кинематографа. Дополнительным стимулом тому явился указ президента Садыра Жапарова «О мерах по развитию национальной киноиндустрии и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки кинематографии», подписанный в мае этого года. В числе поручений президента – создание в Республике Фонда кино.

На примере деятельности Фонда поддержки регионального кинематографа, учрежденного Союзом кинематографистов РФ, Лариса Оттовна поделилась опытом с кыргызстанскими коллегами. В рамках круглого стола «Современная киноиндустрия Евразии через призму государственных, общественных и частных институций: сотрудничество, тренды, проблематика», который состоялся 18 августа на озере Иссык-Куль, она рассказала о ключевых проектах ФПРК, специфике его работы и оценила перспективы развития документального кино в России и Кыргызстане.

«Современная жизнь движется с невероятной скоростью, вследствие чего в кинематографе нередко меняются тренды, смещаются акценты. С момента оформления идеи в сценарий и до кинопоказа может уйти, по нынешним меркам, слишком много времени. Документальное кино гораздо мобильнее и, в отличие от игрового, уже через несколько месяцев может появиться на экране», – пояснила участник дискуссии.

По её мнению, региональное документальное кино примечательно тем, что способно осмысленно рассказать о том, что происходит в стране.

«Подача материала в качественном документальном фильме отличается от телевизионного формата. Мы финансируем кинематографистов на местах, ведь именно они могут дать достоверную информацию и оригинально рассказать о событии, которое произошло в их городе или селе. Это совершенно другой уровень рефлексии и осмысления», – отметила Солоницына.

Комментируя развитие отношений кинематографистов России и Кыргызстана, Лариса Оттовна подчеркнула, что общее советское прошлое и намерение объединить творческие и профессиональные усилия могут привести к ощутимым результатам в обозримом будущем.

«Диалог между странами начинается с диалога между людьми. Сегодня эти люди – мы. Возможно, сегодня начинается какой-то новый этап в российской кинематографии и кинематографии Республики Кыргызстан. Конечно, это большая ответственность, но нам, людям творческим, это должно быть интересно. У нас общий советский опыт, о котором мы помним, носителями культурного кода которого мы по-прежнему являемся», – заключила представитель ФПРК.

Организаторы – Союз кинематографистов РФ, Союз кинематографистов Кыргызстана и Центрально-азиатская академия кинематографических искусств «Ак илбирс». Проект реализуется при поддержке Кабинета Министров Кыргызской Республики, руководства Иссык-Кульской области и Национальной киностудии «Кыргызфильм». Помимо круглого стола в дни работы кинокластера прошли презентации проектов кыргызских кинематографистов, посещение локаций и знакомство с инфраструктурой Иссык-Кульской области, кинопоказы, подписание соглашений о сотрудничестве. Также с началом проекта будет запущена интернет-платформа, на которой в будущем смогут проходить онлайн-мероприятия кинокластера.

В состав российской делегации также вошли: Наталья Мокрицкая – генеральный директор «МОСКИНО»; режиссёр Сергей Мокрицкий; продюсеры Елена Гликман, Альберт Рябышев; Филипп Кудряшов – продюсер, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов РФ; Анна Крейчман – главный редактор IVI Originals, сценарист, продюсер.

Фото – Кыргызстан: Кинокластер «Иссык-Куль — Озеро мира»

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