25 августа певец СЕВЛАД представляет свой дебютный сингл «Только для тебя».

Ещё на этапе создания и работы в студии, СЕВЛАД поделился в соцсетях фрагментами песни, песня сразу «зашла» подписчикам артиста, поклонники с нетерпением ждут релиз. До настоящего момента СЕВЛАД в основном исполнял каверы.

Песню «Только для тебя» для артиста написали Андрей Покутной и Инна Рахманинова, обладатели множества профессиональных премий, чьи песни исполняют самые известные артисты: Стас Михайлов, Григорий Лепс, Николай Басков, Эмин, Слава и др. Теперь в их числе СЕВЛАД. В работе у артиста уже следующая композиция, чтобы часто радовать релизами свою аудиторию, расширять её и набирать популярность.

СЕВЛАД — новое имя в российской музыкальной индустрии. Но за этим именем интересная творческая история и долгий путь артиста, которого называют «Золотой голос Приднестровья». На родине СЕВЛАД завоевал популярность под другим именем, там Артиста знают, как Сергей Владимир — его настоящее имя, полученное при рождении. Артист с блестящим музыкальным образованием и мощным вокалом стал лауреатом множества конкурсов и фестивалей.

Достигнув профессиональных успехов у себя на родине, СЕВЛАД решил выйти на более серьёзный уровень. Певец уверен, что его мечта сбудется, ведь он всё поставил на карту, продал машину и уехал в Москву, чтобы стать знаменитым!

Слушайте премьеру песни «Только для тебя» на всех площадках с 25 августа.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.