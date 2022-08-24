Два гения – одна «Традиция»

Как построить и сохранить прочный «мост» между поколениями? Наверное, только от сердца к сердцу, с помощью ценностей и традиций, не зависящих от моды и технического прогресса. А еще — слов и мелодий современных и в нынешнем, и в прошлом, и в позапрошлом столетии.

20 августа гостей презентации «Конволюта фонъ Меккъ №1: Пушкин и Чайковский» объединили два российских гения, один из которых создал вечные строки, а другой- вечную музыку. Мероприятие состоялось на площадке «Лесная» седьмого литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в музее-заповеднике А. С. Пушкина и парке Захарово.

Открывая встречу, президент Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк Денис Андреевич фон Мекк обратил внимание аудитории на творческое и духовное «родство» признанных символов русской культуры. «Солнце русской поэзии» — Александр Сергеевич Пушкин — покинул мир за три года до рождения другого «солнца России» — Петра Ильича Чайковского.

Формально гении принадлежали к разным поколениям, но по сути оказались удивительно созвучны друг другу: недаром самые известные оперы Чайковского – «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Интересно, что сам Петр Ильич полагал: «у поэта все выражено так ясно, полно и прекрасно, что музыке договаривать нечего» и к опере «Евгений Онегин» приступил не с уверенностью в своих творческих силах, а с готовностью «адски трудиться». Подробный и уникальный в своем роде анализ роли Пушкина в творчестве Чайковского представлен в монографии советского и российского музыковеда Елены Семеновны Берлянд-Черной, причем период до «Евгения Онегина» автор выделяет отдельно.

Статья другого известного музыковеда Игоря Федоровича Бэлзы «Пушкинские традиции русской музыки» рассказывает о всемирности гения А. С. Пушкина, которого по-своему «слышал» почти каждый российский композитор-классик. А начать размышлять над темой, пожалуй, лучше всего со вступительного слова старшего научного сотрудника Дома-музея П. И. Чайковского в Клину, заслуженного работника культуры Московской области Галины Степановны Сизко, изучающей жизнь и творчество самого исполняемого в мире композитора на протяжении 40 лет.

В продолжение встречи гости мероприятия узнали о других изданиях Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк, а также будущих конволютах «Моцарт и Чайковский», «Семья Чайковских», «Чайковский на карте мира».

«Следы исчезнут поколений, но жив талант, бессмертен гений!», — говорил Федор Глинка о Пушкине. Конволют «Пушкин и Чайковский» помогает читателям разных возрастов и поколений стать ближе к гениям родной страны и друг к другу. Может быть, в следующий раз каждый услышит новое и самое важное для себя в «Евгении Онегине» или «Пиковой даме»?

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.