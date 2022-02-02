Ретроспективу фильмов Азербайджана представят в кинотеатре «Иллюзион»

Кинотеатр «Иллюзион» совместно с Министерством культуры Азербайджанской Республики с 7 по 15 февраля представит зрителям ретроспективу кино Азербайджана. Программа предлагает широкий взгляд на развитие азербайджанского кинематографа: от немых фильмов, оттепельных и позднесоветских картин, до работ современных режиссеров, получивших признание на международных кинофестивалях.

«Исторические связи Азербайджана и России насчитывают не одну сотню лет и наши страны плодотворно сотрудничают в области культуры, в частности кинематографии. В конце прошлого года в столице Азербайджана прошел фестиваль российских фильмов Russian Film Festival, а буквально на днях в кинотеатре “Иллюзион” запускается масштабная ретроспектива кино Азербайджана — событие, которое, мы уверены, вызовет большой интерес у многочисленных любителей кино», — Руфат Гасанов, со-куратор программы, режиссер, руководитель департамента кинематографии министерства культуры Азербайджанской республики.

Откроется ретроспектива показом фильма «Последний» Фариза Ахмедова, премьера которого состоялась на Роттердамском кинофестивале в 2021 году. Программа из девятнадцати фильмов включает в себя комедии и триллеры, сказки и детективы, киноповести, любовные истории, социальные драмы и сюрреалистические притчи. Показы будут сопровождаться встречами с режиссерами и вступительными словами киноведов и кинокритиков, специалистов по азербайджанскому кино, среди которых Аяз Салаев, Теймур Даими, Джахангир Селимханов.

«Мы рады представить, вероятно, первую в Москве масштабную программу азербайджанского кино. Благодаря сотрудничеству с Министерством Культуры Азербайджанской республики мы покажем не только фильмы советского периода, хранящиеся у нас в Госфильмофонде, но и кино эпохи перестройки, и лучшие образцы современной азербайджанской «новой волны». Больше половины картин будут показаны с пленки 35 мм из архива ГФФ, а цифровые копии нам любезно предоставил Госфильмофонд Азербайджана. Эти фильмы практически невозможно увидеть на большом экране, так что нас ждет настоящий праздник для синефилов всех возрастов», — Александра Лаврова, со-куратор программы, арт-директор кинотеатра «Иллюзион».

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