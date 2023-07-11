Студенты Высшей Школы Экономики прошли курс, посвященный нумизматике

В Музее Международного нумизматического клуба завершился курс «От драхмы до биткойна: нумизматика в системе современного гуманитарного знания». Программа, целью которой является демонстрация универсального научного потенциала нумизматики для широкого круга гуманитарных наук, стала пилотным проектом в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного Музеем МНК и Высшей школой экономики.

В программе, продолжительность которой составила три месяца (114 академических часов), приняли участие 17 студентов факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. В качестве преподавателей курса выступили специалисты Музея МНК, Государственного Эрмитажа, Института всеобщей истории РАН, Государственного исторического музея, Института стран Востока, Гознака.

По оценкам авторов курса и организаторов учебной программы, «пилот» прошел успешно.

«”От драхмы до биткойна” был создан нами как курс по выбору для студентов гуманитарных специальностей. При этом мы не стали ограничивать количество образовательных программ, на которых он был доступен. Курс могли взять не только историки, но и другие студенты факультета гуманитарных наук. Занятия проходили с участием практиков – сотрудников музея, известных специалистов в сфере нумизматики. Мы высоко оцениваем результаты работы и планируем продолжить ее в будущем году. При этом мы попробуем расширить рамки курса, сделав его общеуниверситетским», – комментирует декан факультета гуманитарных наук ВШЭ Феликс Ажимов.

Говоря о ценности и значении программы, старший эксперт Музея Международного нумизматического клуба Богдан Берковский отмечает, что качественное образование является условием развития любой науки, любого рода деятельности в целом:

«Для того чтобы обеспечить развитие в будущем, необходимо думать о развитии квалифицированных грамотных специалистов уже сейчас. Поэтому, занимаясь образовательной деятельностью, Музей МНК, прежде всего, инвестирует в будущее нумизматики. Более глубокие знания по нумизматике у археологов, историков, искусствоведов и представителей других специальностей могут значительно обогатить их профессиональный кругозор и позволят более эффективно и успешно работать в своих профессиях».

Эксперт музея подчеркнул, что курс, который прошли студенты НИУ ВШЭ, является уникальным за счет своей энциклопедичности: в нем освещены практически все направления, регионы, хронологические периоды развития нумизматики. Подобная база дает студентам возможность широкого выбора направлений развития и позволяет квалифицированно работать с тематической информацией.

Особого упоминания стоит, по мнению экспертов, не только программа, но и преподавательский состав курса.

«Мы постарались собрать лучший преподавательский коллектив. Всего в нем было семь человек – специалистов из различных музеев и академических институтов Москвы и Санкт-Петербурга. В целом это был любопытный для нас опыт. И мы признаем его успешным. По итоговым оценкам, которые получили наши студенты, мы видим, что курс не стал для них чем-то фоновым, второстепенным, все отнеслись к нему ответственно и серьезно», – отмечает преподаватель курса, к. и. н., старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Святослав Смирнов.

«Мне очень понравилась сама обстановка, в которой проходили занятия в Музее Международного нумизматического клуба, – отмечает преподаватель курса, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа Вера Гурулева. – У нас была возможность показать студентам монеты из собрания музея, а также монеты, предоставленные частным коллекционером специально для лекций по нумизматике, которые я читала. Это очень важно, когда имеешь возможность подержать монеты в руках, почувствовать их, попытаться самостоятельно атрибутировать. Студенты нас очень порадовали, и, мне кажется, люди, которые записались на курс, многое для себя вынесли. Среди слушателей были очень сильные студенты, которые впечатлили всех своей подготовкой, знаниями. У таких ребят явно большие перспективы в научной и профессиональной деятельности».

Совместный курс Музея Международного нумизматического клуба и НИУ ВШЭ «От драхмы до биткойна: нумизматика в системе современного гуманитарного знания» был признан успешным, и организаторами выдвинуто предложение повторить программу в 2024 году. Также в планах Музея МНК и НИУ ВШЭ дополнительно провести общеуниверситетский факультатив по нумизматике. Программа пройдет в онлайн-формате и охватит все кампусы университета в стране.

В рамках сотрудничества между Высшей Школы экономики и Музеем Международного нумизматического клуба также для студентов организована практика по учету, хранению, экспонированию нумизматических ценностей и продвижению выставочных проектов.

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