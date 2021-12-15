Фонд Потанина принял участие в экспертной дискуссии «Формула жизнестойкости: что делает НКО устойчивой?»

Агентство социальной информации, Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ и центр «Благосфера» 14 декабря представили результаты исследования факторов устойчивости НКО и провели экспертную дискуссию с участием генерального директора Фонда Потанина Оксаны Орачевой.

Исследование было проведено в 2021 году Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ и Агентством социальной информации в рамках проекта «PROдвижение НКО». В ходе дискуссии спикеры обсудили различные факторы устойчивости организации и жизнеспособность третьего сектора в кризисных условиях.

О результатах исследования рассказала директор Центра Ирина Мерсиянова. По ее словам, для теоретической проработки самого понятия устойчивости были использованы отечественные и западные практики, литература и данные прошлых исследований. В рамках практической части были проведены интервью с участием 40 руководителей НКО. Согласно полученным результатам, 48% организаций испытывают недостаток материальных средств, 87% рассчитывают на всестороннюю помощь и поддержку, 74% НКО изменили направление или формат работы в связи с пандемией в той или иной степени.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева отметила: «Исследование получилось очень интересным – таких работ должно быть как можно больше, чтобы НКО научились лучше понимать самих себя. Устойчивость организации зависит от наличия долгосрочной стратегии деятельности организации, наличия финансовых и нефинансовых ресурсов, а также четкого понимания своих целей. Внешние факторы значительно влияют на деятельность НКО, но мы часто недооцениваем факторы внутренние. Исследование показало, что они не менее важны и должны учитываться в работе. Когда речь идет об устойчивости организации, начинать надо с оценки внутреннего состояния: мы должны знать, кто мы и куда идем».

По мнению директора Агентства социальной информации Елены Тополевой-Солдуновой, самим НКО необходимо понимать, что существуют разные подходы к формированию устойчивости организации, что нужно дифференцировать источники финансирования и принимать во внимание важность сотрудничества и объединения. Трансляция уровня собственной устойчивости несет несомненную пользу – это полезно для репутации и укрепления связей, но крайне важно научиться объективно оценивать свою деятельность.

Руководитель Добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский рассказал, что в период пандемии НКО столкнулись с различными трудностями. Например, одной из главных проблем в сфере социального волонтерства стала полная блокировка взаимодействия с благополучателями – и в это время была особенно важна внутренняя устойчивость организации. Многие региональные НКО, по мнению Юрия, пока находятся на стадии психологического взросления, им сложно проявлять и транслировать свою устойчивость. Поэтому исследование, как и внутренний разговор на эту тему, крайне важны – горизонтальные связи между НКО способствуют развитию всего сектора.

В рамках дискуссии эксперты проанализировали устойчивость как важную характеристику эффективности организации и сформировали определенные рекомендации НКО и институтам развития сектора, основываясь на результатах проведенного исследования. Модератором дискуссии выступила директор центра «Благосфера» Наталья Каминарская.

Проект «PROдвижение НКО» реализуется Агентством социальной информации при поддержке Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда Владимира Потанина. Экспертная дискуссия является частью цикла «Что известно о состоянии российского гражданского общества на основе данных опросов и статистики?».

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