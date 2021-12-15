УЛЬЯНОВСК: Выставка «След в искусстве» открывается в Историко — художественном музее — заповедник «Прислониха родина — А.А. Пластова»

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Выставка «След в искусстве» открывается в Историко — художественном музее — заповедник «Прислониха родина — А.А. Пластова».

16 декабря 2021 года в Историко-художественном музее — заповедник «Прислониха родина — А.А. Пластова» состоится открытие выставки «След в искусстве», посвященная 65-летию со дня рождения заслуженного художника России Николая Николаевича Пластова.

На выставке зрителю будут представлены 15 подлинных работ художника, фотографии из семейного архива, личные вещи.

Экспозиция работает по 28 января 2022 года.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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